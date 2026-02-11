FOTO Izuzetno rijetka životinja po prvi put viđena u Kaliforniji

Izuzetno rijetka i neuhvatljiva crvena lisica Sierre Nevade primijećena je po prvi put u južnom dijelu istoimenog kalifornijskog planinskog lanca. Biolozi iz Kalifornijskog odjela za ribe i divlje životinje (CDFW) uspjeli su sigurno uhvatiti životinju u blizini Mammoth Lakesa u siječnju, prenosi NY Post.

Ovo je ujedno i prvi put da je odjel uspio uhvatiti i opremiti jednog od najrjeđih i najneuhvatljivijih autohtonih kalifornijskih mesojeda GPS ogrlicom za praćenje u južnoj Sierra Nevadi. Znanstvenici su nakon postavljanja ogrlice pustili lisicu natrag u divljinu, što im sada omogućuje detaljno praćenje njezina kretanja.

Povijesni ulov za znanstvenike

Dužnosnici su objasnili kako ova prilika predstavlja ogroman korak prema boljem razumijevanju ove rijetke vrste i potreba za očuvanjem ove udaljene populacije. Snimke objavljene na društvenoj mreži X prikazuju crvenu lisicu kako trči preko snijegom prekrivenih planinskih obronaka, a u jednom trenutku životinja čak gleda izravno u kameru.

Uspjeh je rezultat višegodišnjih napora i detaljnog planiranja. Opremanje lisice ogrlicom omogućit će prikupljanje ključnih podataka o njezinom staništu, ponašanju i kretanju, što će pomoći u dugoročnim planovima za oporavak vrste.

Ovaj događaj označava prekretnicu u istraživanju koje traje već više od jednog desetljeća, potvrdila je znanstvenica iz CDFW-a, Julia Lawson.

Foto: X/@CaliforniaDFW

​- Ovo predstavlja vrhunac deset godina istraživanja pomoću daljinskih kamera i praćenja tragova kako bismo utvrdili raspon kretanja lisice u južnoj Sierri, te tri godine intenzivnih napora u hvatanju - izjavila je Lawson.

​- Svi u timu bili su oduševljeni što se naš naporan rad isplatio. Naš je cilj iskoristiti ono što naučimo od ove životinje s ogrlicom kako bismo dugoročno radili na oporavku populacije - dodala je.

Foto: X/@CaliforniaDFW

Status strogo zaštićene vrste

Crvene lisice Sierre Nevade zaštićene su kao ugrožena vrsta prema kalifornijskom Zakonu o ugroženim vrstama, navodi se u priopćenju.

"Populacija u Sierra Nevadi ima dodatnu saveznu zaštitu i smatra se ugroženom vrstom prema saveznom Zakonu o ugroženim vrstama", dodaje se.

Foto: X/@CaliforniaDFW

Procjenjuje se da u cijeloj populaciji Sierre Nevade živi manje od 50 jedinki. Ove udaljene lisice izolirane su od svojih srodnika u gorju Cascade. Jedan biolog iz CDFW-a uspio je 2018. godine postaviti ogrlice na nekoliko crvenih lisica u regiji Lassen Peak u sjevernoj Kaliforniji, što je omogućilo slična istraživanja u sjevernoj Sierra Nevadi.

Foto: X/@CaliforniaDFW

Ovo otkriće slijedi nakon još jednog rijetkog viđenja, kada su nedavno na trail kameri u planinama sjeverno od Santa Clarite u okrugu Los Angeles primijetili trogodišnju ženku sivog vuka. Vuk je bio sam i očito je tražio partnera i pogodno stanište.

CDFW prati njezino kretanje od 2024. godine putem GPS-a, a za Los Angeles Times su izjavili da je prošla kroz pustinje okruga Kern i preživjela višestruke prijelaze prometnih autocesta.