FOTO Jezive prognoze tipa koji tvrdi da je vremenski putnik: 'Katastrofe stižu, pripremite se'

Pripremite se. Mjesec će u jednom trenutku postati jarko plave boje. Nemojte ga gledati, inače ćete oslijepiti. Ovaj fenomen uzrokovat će nestanak struje po cijelom svijetu. Milijuni su u mraku, poručuje u novom TikTok videu samoprozvani putnik kroz vrijeme Eno Alaric.. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali pratitelji mu otvoreno pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako se vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja.
| Foto: canva, ilustracija
Ovaj TikToker, koji tvrdi da je stigao iz 2671. godine, svojim je jezivo-apokaliptičnim prognozama prikupio na milijune lajkova na društvenim mrežama, broj pratitelja stalno raste...
Ali većina njegovih pratitelja poručuje kako apsolutno ne vjeruje u njegove prognoze. Kako se vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja... Evo što je još samoprozvani vremenski putnik predvidio za blisku budućnost...
"Tsunami visok 360 metara pogađa obalu Kalifornije. Uzrokovao ga je najjači potres u povijesti, bio je magnitude 9,9 po Richteru", tvrdi TikToker. Dodaje kako će ovo biti najgora godina u povijesti po pitanju prirodnih katastrofa.
Amerika baš neće imati sreće, kaže i kako će ih pogoditi uragan kategorije šest, kako će doći do eksplozije nuklearne elektrane... "Ribe će nakon uništenja nuklearne elektrane početi hodati po kopnu" - tvrdi Alaric...
Krajem ove godine, tvrdi Alaric, stiže nam i ozbiljna prijetnja iz svemira... "Već smo stigli. Osvojit ćemo vas", stoji u poruci koju je vlada SAD-a, tvrdi TikToker, primila od nepoznatih vanzemaljaca...
Ali to nije sve od vanzemaljaca.
"Jedan moćni vanzemaljac, poznat kao sudac, birat će ljude koje će odvesti na drugi planet u udaljenoj galaksiji. To je pokušaj spašavanja čovječanstva, odabrat će samo 5000 ljudi, najbolje od najboljih", tvrdi Alaric...
"Ljudi će otkriti postojanje novih životinjskih vrsta. Pokazat će se da su neke životinje za koje smo mislili da su izumrle i dalje na Zemlji. Neke od tih životinja nose bolesti gore od kuge. Za njih ne postoji lijek"... - poručuje u objavi samoprozvani vremenski putnik.
"Identična kopija Zemlje pojavljuje se u našem solarnom sustavu. Njezinim stanovnicima rečeno je da krenu u rat i unište nas. Stvorenje iz četvrte dimenzije postavilo je tu kopiju u našu blizinu", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
"Ovaj tip još nikad nije ništa točno pogodio. Ali ja sam još luđi jer se stalno vraćam i gledam ovo", našalio se jedan pratitelj ispod objave...
