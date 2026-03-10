APOKALIPTIČNE PROGNOZE FOTO Jezive prognoze tipa koji tvrdi da je vremenski putnik: 'Katastrofe stižu, pripremite se'

Pripremite se. Mjesec će u jednom trenutku postati jarko plave boje. Nemojte ga gledati, inače ćete oslijepiti. Ovaj fenomen uzrokovat će nestanak struje po cijelom svijetu. Milijuni su u mraku, poručuje u novom TikTok videu samoprozvani putnik kroz vrijeme Eno Alaric.. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali pratitelji mu otvoreno pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako se vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja.