ZABRINJAVAJUĆE Više od 45% ljudi misli da crveni auto ovdje mora propustiti autobus...

Crveni auto približava se raskrižju, ide ravno i ima zeleno svjetlo, s druge strane dolazi autobus. Tko ima prednost?

Ovo je pitanje zbunilo mnoge, iako je odgovor prilično jednostavan.

U svakoj autoškoli uči se da je ovo hijerarhijska struktura redoslijeda na raskrižju: 1. policajac, 2. semafor, 3. prometni znak. Ako policajac regulira promet na raskrižju, gleda se samo njega, nadređen je semaforu i znaku. Ako semafor radi i nema policajca, znakovi se ne gledaju i nisu bitni. Ako semafor ne radi i nema policajca, onda se gledaju znakovi.

Samo u toj situaciji bi crveni automobil iz ovog primjera morao propustiti autobus.

