APOKALIPTIČNE PROGNOZE FOTO Jezive prognoze tipa koji tvrdi da je vremenski putnik: 'Što god činili, ne gledajte u to'

"Da, ja sam stvarni putnik kroz vrijeme. Ovaj video posvećujem svima koji sumnjaju u moju autentičnost. Ovdje sam da vam pomognem prije nego što bude prekasno.", poručuje u objavama na društvenim mrežama korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik iz 2582. godine. Svojim apokaliptičnim objavama prikupio je na stotine tisuća pratitelja i 'lajkova', ali njegovi pratitelji otvoreno mu pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako su tu jer ih ovakav sadržaj zabavlja...