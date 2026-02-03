FOTO Jezive prognoze tipa koji tvrdi da je vremenski putnik: 'Što god činili, ne gledajte u to'

"Da, ja sam stvarni putnik kroz vrijeme. Ovaj video posvećujem svima koji sumnjaju u moju autentičnost. Ovdje sam da vam pomognem prije nego što bude prekasno.", poručuje u objavama na društvenim mrežama korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik iz 2582. godine. Svojim apokaliptičnim objavama prikupio je na stotine tisuća pratitelja i 'lajkova', ali njegovi pratitelji otvoreno mu pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako su tu jer ih ovakav sadržaj zabavlja...
"Da, ja sam stvarni putnik kroz vrijeme. Ovaj video posvećujem svima koji sumnjaju u moju autentičnost. Ovdje sam da vam pomognem prije nego što bude prekasno.", poručuje u objavama na društvenim mrežama korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik iz 2582. godine. Svojim apokaliptičnim objavama prikupio je na stotine tisuća pratitelja i 'lajkova', ali njegovi pratitelji otvoreno mu pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako su tu jer ih ovakav sadržaj zabavlja...
| Foto: canva, ilustracija
"Da, ja sam stvarni putnik kroz vrijeme. Ovaj video posvećujem svima koji sumnjaju u moju autentičnost. Ovdje sam da vam pomognem prije nego što bude prekasno.", poručuje u objavama na društvenim mrežama korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik iz 2582. godine. Svojim apokaliptičnim objavama prikupio je na stotine tisuća pratitelja i 'lajkova', ali njegovi pratitelji otvoreno mu pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako su tu jer ih ovakav sadržaj zabavlja... |
Foto: canva, ilustracija
"Da, ja sam stvarni putnik kroz vrijeme. Ovaj video posvećujem svima koji sumnjaju u moju autentičnost. Ovdje sam da vam pomognem prije nego što bude prekasno.", poručuje u objavama na društvenim mrežama korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik iz 2582. godine. Svojim apokaliptičnim objavama prikupio je na stotine tisuća pratitelja i 'lajkova', ali njegovi pratitelji otvoreno mu pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako su tu jer ih ovakav sadržaj zabavlja...
| Foto: canva, ilustracija
Od otkrića izvanzemaljaca i izgubljenih svjetova do globalnih kataklizmi, njegove tvrdnje obuhvaćaju širok spektar događaja koji bi, prema njemu, trebali zauvijek promijeniti tijek ljudske povijesti.
| Foto: canva, ilustracija
Među brojnim katastrofičnim najavama, jedna se posebno ističe. Prema ovom samoprozvanom vremenskom putniku, Zemlju čeka potpuni mrak koji će trajati 72 sata.
| Foto: canva, ilustracija
"Vjerovali ili ne, ovo se doista dogodilo 6. lipnja 2026. godine. Počevši od ponoći, Zemlja će ući u tri dana tame", stoji u jednoj od njegovih objava koje su pregledane stotine tisuća puta.
| Foto: canva, ilustracija
Uz samo predviđanje, dao je i specifične upute za preživljavanje tog perioda. Savjetuje ljudima da ostanu u svojim domovima i ne koriste nikakvu umjetnu rasvjetu, osim svijeća.
| Foto: canva, ilustracija
Posebno je naglasio jedno bizarno upozorenje: "Ne gledajte u njih. Ne gledajte u nebo prema svjetlosti koja dolazi iz piramida."
| Foto: canva, ilustracija
Velik dio njegovih tvrdnji bavi se kontaktom s izvanzemaljskim životom i otkrićima koja bi iz temelja promijenila naše poimanje svijeta.
| Foto: canva, ilustracija
"Misteriozna vrata bit će otkrivena u špilji. Zatvorena su, ali će biti otvorena. Vodit će u alternativni svemir s novim oblicima života, od kojih će neki biti doneseni na Zemlju", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: canva, ilustracija
Najavio je da će američke vlasti otkriti Atlantidu u Tihom oceanu, zajedno sa sirenama kao stvarnim bićima, čije će snimke u 4K rezoluciji preplaviti internet.
| Foto: canva, ilustracija
Osim kozmičkih otkrića, "putnik" najavljuje i niz katastrofa te društvenih preokreta. Kaže da će se klima okrenuti protiv nas, kako nam prijete strašne, razorne oluje...
| Foto: canva, ilustracija
"Događa se nova era. Veliki reset se ne može izbjeći. Upozoreni ste", napisao je 1. siječnja ove godine. Tvrdi da je taj 'veliki reset' već krenuo...
| Foto: canva, ilustracija
Među ostalim bizarnim tvrdnjama je i ona o brodu koji će nestati u Bermudskom trokutu i ponovno se pojaviti nakon šest mjeseci, pri čemu će posada tvrditi da je prošao samo jedan dan.
| Foto: canva, ilustracija
Najavio je samoprozvani vremenski putnik i pad malog meteora koji sadrži antimateriju, tvrdi da će se gram prodavati za 64,5 bilijuna dolara.
| Foto: canva, ilustracija
Njegova lista katastrofa uključuje i erupciju supervulkana Yellowstone, koja će navodno prekriti veći dio Sjedinjenih Država pepelom i izazvati globalnu zimu.
| Foto: canva, ilustracija
Također je upozorio na prvu "hiper-oluju" kategorije 6 koja će pogoditi istočnu obalu SAD-a, uzrokujući nezapamćenu štetu.
| Foto: canva, ilustracija
Iako do sad ništa nije točno predvidio, broj pratitelja mu raste. "Mi smo još luđi od njega, ali ovaj tip ima kvalitetnu maštu. Možda da proba snimiti film", šale se pratitelji u komentarima...
| Foto: canva, ilustracija