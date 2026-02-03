PROVJERITE POPIS FOTO Ovo su najsigurnije države svijeta u slučaju razorne solarne oluje: Što da sve naglo stane...

Zamislite da se jednoga jutra probudite i ništa ne radi. Nema struje, internet je pao, voda ne teče iz slavine, a mobitel je samo beskoristan komad stakla i plastike. Ovo nije scenarij iz holivudskog filma, već realna prijetnja koju znanstvenici i stručnjaci za infrastrukturu shvaćaju vrlo ozbiljno. Događaj poznat kao Carringtonov događaj iz 1859. godine, kada je masivna solarna oluja pogodila Zemlju, danas bi mogao imati izuzetno ozbiljne posljedice. Tada je izazvao požare na telegrafskim postajama i poremetio tadašnju tehnologiju; danas bi, prema procjenama NASA-e i osiguravateljskih analiza poput Lloyd’s izvještaja, mogao uzrokovati dugotrajne kvarove i velike poremećaje u elektroenergetskim sustavima na globalnoj razini.