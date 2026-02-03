Obavijesti

FOTO Prije 20 godina proglasili su je 'najljepšom curicom na svijetu'. Evo kako danas izgleda

Žena koju su kao dijete proglasili 'najljepšom djevojčicom na svijetu' godinama kasnije osvrnula se na tu titulu. Nakon što su je modni skauti otkrili u dobi od samo tri godine, Thylane Blondeau pojavila se u editorijalu za dodatak francuskog Voguea, Vogue Enfants, gdje su je 2006. godine opisali kao 'najljepšu'...
Sa samo pet godina, lice Thylane Blondeau bilo je posvuda. Nosila je revije za Jean Paul Gaultiera, Dolce & Gabbanu i L'Oréal uz odrasle modele. Također se kontroverzno pojavila na snimanju za Vogue Paris u dobi od deset godina, što su mnogi kritizirali kao seksualizaciju djeteta. | Foto: Instagram
