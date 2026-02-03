FOTO Prije 20 godina proglasili su je 'najljepšom curicom na svijetu'. Evo kako danas izgleda

Žena koju su kao dijete proglasili 'najljepšom djevojčicom na svijetu' godinama kasnije osvrnula se na tu titulu. Nakon što su je modni skauti otkrili u dobi od samo tri godine, Thylane Blondeau pojavila se u editorijalu za dodatak francuskog Voguea, Vogue Enfants, gdje su je 2006. godine opisali kao 'najljepšu'...
Sa samo pet godina, lice Thylane Blondeau bilo je posvuda. Nosila je revije za Jean Paul Gaultiera, Dolce & Gabbanu i L'Oréal uz odrasle modele. Također se kontroverzno pojavila na snimanju za Vogue Paris u dobi od deset godina, što su mnogi kritizirali kao seksualizaciju djeteta.
| Foto: Instagram
Sa samo pet godina, lice Thylane Blondeau bilo je posvuda. Nosila je revije za Jean Paul Gaultiera, Dolce & Gabbanu i L'Oréal uz odrasle modele. Također se kontroverzno pojavila na snimanju za Vogue Paris u dobi od deset godina, što su mnogi kritizirali kao seksualizaciju djeteta. |
Foto: Instagram
Sa samo pet godina, lice Thylane Blondeau bilo je posvuda. Nosila je revije za Jean Paul Gaultiera, Dolce & Gabbanu i L'Oréal uz odrasle modele. Također se kontroverzno pojavila na snimanju za Vogue Paris u dobi od deset godina, što su mnogi kritizirali kao seksualizaciju djeteta.
| Foto: Instagram
Unatoč kontroverzama, Thylane, kći umirovljenog francuskog nogometaša Patricka Blondeaua i njegove supruge TV voditeljice, nastavila je raditi u modnoj industriji.
| Foto: Instagram
Danas, 24-godišnjakinja na svom Instagramu objavljuje fotografije luksuznih modnih brendova i proizvoda iz svoje linije za njegu kose, a kako prenosi LADbible, i dalje je vrlo tražen model.
| Foto: Instagram
No, kako se danas osjeća zbog toga što je tako rano gurnuta u javnost i brendirana kao 'najljepša djevojčica na svijetu'?
| Foto: Instagram
Iako Thylane posljednjih godina nije komentirala tu titulu, u intervjuu za The Telegraph 2018. godine usprotivila se ideji da je se svodi samo na izgled.
| Foto: Instagram
- Kad si malen, ne obraćaš baš pažnju - prisjetila se manekenka. Ljudi govore, 'znaš, ti si najljepša djevojčica na svijetu', a ti si u stilu, 'nisam, samo se igram na svom iPadu', dodala je.
| Foto: Instagram
Zatim je otkrila svoju reakciju na ljude koji su joj ponavljali tu frazu dok je odrastala.
| Foto: Instagram
- Čak i danas ljudi govore, 'ti si najljepša djevojka', a ja im kažem, 'ne, još uvijek nisam, ja sam samo ljudsko biće, tinejdžerica' - dodala je tada 18-godišnjakinja.
| Foto: Instagram
Posljednjih godina Thylane dijeli više detalja iz svog života na društvenim mrežama, a njezin Instagram profil prati više od sedam milijuna ljudi.
| Foto: Instagram
Godine 2021. podvrgnula se operaciji uklanjanja bolnih cista na jajnicima, rekavši pratiteljima da joj je cista 'eksplodirala u trbuhu'.
| Foto: Instagram
"Iz ovog iskustva naučila sam da, kada vas tijelo boli, ne smijete to ignorirati, već se morate pobrinuti za to. Morate posjetiti različite liječnike dok neki od njih ne pronađu problem i ne izliječe ga", poručila je tada za MailOnline.
| Foto: Instagram
"Svaka bol, čak i ona najmanja, može skrivati nešto puno važnije."
| Foto: Instagram
U prosincu 2025. godine Thylane je otkrila tužnu vijest da je njezin očuh, producent Gérard Kadoche, preminuo nakon što mu je dijagnosticiran rak gušterače.
| Foto: Instagram
Odajući počast Kadocheu u dugačkoj izjavi na Instagramu, napisala je: "Moj Gégé. Kad bi samo znao koliko nam već nedostaješ... Tako smo jadni bez tebe. Zauzimaš tako važno mjesto u mom srcu, u mom životu. Tako sam zahvalna za sve čemu si me naučio, za sve što si učinio za moju mamu, mog malog brata i mene. Život bez tebe nikada neće biti isti."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram