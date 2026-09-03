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MISAONI EKSPERIMENT

FOTO Kad civilizacija utihne. Kako bi izgledao svijet da svi ljudi nestanu s lica Zemlje?

Prvi dani tišine donijeli bi gašenje svjetala, poplavljene tunele i tihu tragediju milijuna životinja koje ovise o nama. No ubrzo bi uslijedio nešto snažnije - povratak prirode. Istraživanja i primjeri poput Pripjata pokazuju da bi se svijet u prvih sto godina promijenio toliko da bismo ga jedva prepoznali...
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FOTO Kad civilizacija utihne. Kako bi izgledao svijet da svi ljudi nestanu s lica Zemlje?
Zamislite da jednoga jutra utihne neprestana buka ljudske civilizacije. Nema prometa, nema tvornica, nema glasova. Što bi se dogodilo s planetom koji smo tako temeljito preoblikovali kada bi naš dugotrajni otisak jednostavno bio izbrisan? Ovo nije scenarij apokaliptičnog filma, već misaoni eksperiment koji se oslanja na ono što znamo o ekologiji, infrastrukturi i ponašanju prirodnih sustava nakon napuštanja ljudskih naselja. | Foto: canva, ilustracija
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Zamislite da jednoga jutra utihne neprestana buka ljudske civilizacije. Nema prometa, nema tvornica, nema glasova. Što bi se dogodilo s planetom koji smo tako temeljito preoblikovali kada bi naš dugotrajni otisak jednostavno bio izbrisan? Ovo nije scenarij apokaliptičnog filma, već misaoni eksperiment koji se oslanja na ono što znamo o ekologiji, infrastrukturi i ponašanju prirodnih sustava nakon napuštanja ljudskih naselja. | Foto: canva, ilustracija
Komentari 1

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