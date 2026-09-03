FOTO Kad civilizacija utihne. Kako bi izgledao svijet da svi ljudi nestanu s lica Zemlje?

Fauna bez gospodara: Novi stanovnici urbanih džungli- S povratkom biljaka, promijenila bi se i životinjska zajednica. Već unutar nekoliko mjeseci, glodavci poput miševa i štakora pronašli bi utočište u napuštenim zgradama i prostorima u kojima su prije živjeli ljudi. Ptice bi gradile gnijezda na krovovima, gredama i balkonima, dok bi kukci koristili sve veći broj novih staništa. Kako bi se mijenjala populacija plijena, slijedili bi i grabežljivci. Lisice, zmije i različite vrste ptica grabljivica mogle bi iskoristiti napuštene gradove i predgrađa kao nova lovišta. Parkovi i vrtovi postupno bi se pretvarali u složenije ekosustave, a granica između grada i prirode počela bi nestajati. Posebno zanimljiv slučaj bile bi životinje koje su pobjegle iz ljudskog zatočeništva. U nekim bi dijelovima svijeta pojedine životinje iz zooloških vrtova mogle preživjeti i prilagoditi se novom okolišu. Međutim, njihov bi opstanak bio vrlo neizvjestan. Životinja koja može preživjeti iza zaštitne ograde ne mora nužno biti sposobna pronaći hranu, zaštititi se od bolesti i predatora ili preživjeti lokalnu klimu. Lav bi, primjerice, mogao kratkoročno preživjeti u povoljnom okolišu, ali to ne znači da bi mogao uspostaviti stabilnu populaciju u europskoj šumi. Isto vrijedi za slonove, velike mačke i druge egzotične vrste. Neke bi jedinke možda preživjele godinama, dok bi druge uginule vrlo brzo. | Foto: canva, ilustracija