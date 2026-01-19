FOTO Prozvali su je najljepšom influencericom, a onda slijedi šok! Tko je zapravo Nia?

Obožavatelji influencerice koju su prozvali 'najljepšom djevojkom na svijetu' imaju šokantnu teoriju o njezinom profilu. Nia Noir svojim je nevjerojatnim izgledom zaludila internet, no mnogi vjeruju da influencerica skriva veliku tajnu...
Obožavatelji influencerice koju su prozvali 'najljepšom djevojkom na svijetu' imaju šokantnu teoriju o njezinom profilu. Nia Noir svojim je nevjerojatnim izgledom zaludila internet, no mnogi vjeruju da influencerica skriva veliku tajnu...
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Živimo u svijetu u kojem nikada ne možemo biti sigurni s čime imamo posla na internetu. Društvene mreže razvijaju se gotovo svakodnevno, zbog čega je važno biti svjestan sadržaja koji konzumiramo i s kojim se uspoređujemo.
| Foto: Instagram
To je posebno važno u slučaju Nie Noir, jer njezini pratitelji nagađaju da besprijekorna influencerica zapravo nije stvarna osoba, prenosi The Mirror.
| Foto: Facebook
Internetski detektivi sumnjaju da su otkrili istinu o Niji, koja se na TikToku može pohvaliti s 2,6 milijuna pratitelja. U njezinoj biografiji stoji: "Samo djevojka s mračnom stranom." Nia također ima i Telegram račun pod svojim imenom, koji funkcionira kao servis s pretplatom gdje korisnici mogu pristupiti njezinom sadržaju.
| Foto: Instagram
Budući da njezini videozapisi često postaju viralni, obožavatelji ih redovito komentiraju, no reakcije su podijeljene. Dok se mnogi dive njezinoj ljepoti, nazivajući je "božicom" i ističući njezinu "prirodnu ljepotu", skeptičniji pratitelji uočili su neke detalje koji upućuju na to da su njezine objave generirane pomoću umjetne inteligencije (AI).
| Foto: Facebook
Mnogi sada prozivaju Niju Noir da je potpuno lažna. "O moj bože, ovo je tako očito", napisala je jedna osoba, dok je drugi korisnik pitao: "Zašto nitko ne primjećuje?".
| Foto: Facebook
Drugi su bili još izravniji: "Ovo je očito AI, jasno kao dan", ističući brojne nedosljednosti u njezinim objavama. Među njima su bizaran broj prstiju koji se ponekad pojavljuje na njezinim rukama, telefon bez Appleovog logotipa te besprijekorno "ispeglana" koža bez ijedne pore.
| Foto: Facebook
Ljudi su također primijetili sumnjive profile koji komentiraju njezine videozapise i tako umjetno povećavaju angažman. Uočili su da ti profili neobičnog izgleda objavljuju identične komentare od riječi do riječi ispod različitih videa, što dodatno potpiruje sumnje u njezinu autentičnost. Iako još ništa nije potvrđeno, neki su gledatelji, kako piše Mirror, uvjereni da je ona djelo umjetne inteligencije.
| Foto: Facebook
Na društvenim mrežama zabilježen je oštar porast broja AI influencera, no još više iznenađuje brzina kojom su se integrirali u naše feedove i koliki novac donose svojim kreatorima.
| Foto: Facebook
Lil Miquela smatra se "originalnom" AI influencericom koja je poremetila scenu društvenih medija kada se pojavila 2016. godine. U gotovo desetljeću od tada, realizam Lil Miquele rastao je usporedno s njezinim dosegom i prihodima.
| Foto: Facebook
Foto Instagram
Miquelu su prigrlili veliki brendovi u nadi da će unovčiti njezin utjecaj, pa se tako pojavila u reklamnim kampanjama za BMW, Samsung, Calvin Klein i Pradu. Procjenjuje se da je samo u 2023. godini zaradila oko 10 milijuna američkih dolara (otprilike 9,2 milijuna eura).
| Foto: Facebook
Foto Instagram
Miquela je samo jedna od brojnih influencerica stvorenih pomoću umjetne inteligencije koje se mogu pohvaliti ogromnim brojem pratitelja i milijunskim zaradama od sponzorskih ugovora. Svaka od njih ima svoje osobine, vještine i posebnosti koje im omogućuju da se svide određenoj niši potrošača, brišući granice između stvarnog i digitalnog svijeta.
| Foto: Facebook