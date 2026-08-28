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PROŠLO JE DUGIH 16 GODINA

FOTO Kako je izgledao svijet kad je Hajduk zadnji put bio u Europi: Od Assangea do rudara

Prije nego što je to uspjelo Gonzalu Garciji i njegovim trupama, Hajduk je posljednji put ligašku fazu nekog europskog natjecanja igrao u sezoni 2010/2011. U grupi s Anderlechtom, AEK-om i Zenitom Splićani su uzeli tri boda, svi još pamte onaj bijeg Ante Vukušića u posljednjim trenucima utakmice i gol za pobjedu 1-0... Evo što se tad događalo kod nas i u svijetu...
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Split: Europska liga, 2. kolo, Hajduk - Anderlecht
Prije nego što je to uspjelo Gonzalu Garciji i njegovim trupama, Hajduk je posljednji put ligašku fazu nekog europskog natjecanja igrao u sezoni 2010/2011. U grupi s Anderlechtom, AEK-om i Zenitom Splićani su uzeli tri boda, svi još pamte onaj bijeg Ante Vukušića u posljednjim trenucima utakmice i gol za pobjedu 1-0... Evo što se događalo kod nas i u svijetu tad... | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Prije nego što je to uspjelo Gonzalu Garciji i njegovim trupama, Hajduk je posljednji put ligašku fazu nekog europskog natjecanja igrao u sezoni 2010/2011. U grupi s Anderlechtom, AEK-om i Zenitom Splićani su uzeli tri boda, svi još pamte onaj bijeg Ante Vukušića u posljednjim trenucima utakmice i gol za pobjedu 1-0... Evo što se događalo kod nas i u svijetu tad... | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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