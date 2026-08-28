FOTO Kako je izgledao svijet kad je Hajduk zadnji put bio u Europi: Od Assangea do rudara

Prije nego što je to uspjelo Gonzalu Garciji i njegovim trupama, Hajduk je posljednji put ligašku fazu nekog europskog natjecanja igrao u sezoni 2010/2011. U grupi s Anderlechtom, AEK-om i Zenitom Splićani su uzeli tri boda, svi još pamte onaj bijeg Ante Vukušića u posljednjim trenucima utakmice i gol za pobjedu 1-0... Evo što se tad događalo kod nas i u svijetu...
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Prije nego što je to uspjelo Gonzalu Garciji i njegovim trupama, Hajduk je posljednji put ligašku fazu nekog europskog natjecanja igrao u sezoni 2010/2011. U grupi s Anderlechtom, AEK-om i Zenitom Splićani su uzeli tri boda, svi još pamte onaj bijeg Ante Vukušića u posljednjim trenucima utakmice i gol za pobjedu 1-0... Evo što se događalo kod nas i u svijetu tad...
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Prije nego što je to uspjelo Gonzalu Garciji i njegovim trupama, Hajduk je posljednji put ligašku fazu nekog europskog natjecanja igrao u sezoni 2010/2011. U grupi s Anderlechtom, AEK-om i Zenitom Splićani su uzeli tri boda, svi još pamte onaj bijeg Ante Vukušića u posljednjim trenucima utakmice i gol za pobjedu 1-0... Evo što se događalo kod nas i u svijetu tad...
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Prije nego što je to uspjelo Gonzalu Garciji i njegovim trupama, Hajduk je posljednji put ligašku fazu nekog europskog natjecanja igrao u sezoni 2010/2011. U grupi s Anderlechtom, AEK-om i Zenitom Splićani su uzeli tri boda, svi još pamte onaj bijeg Ante Vukušića u posljednjim trenucima utakmice i gol za pobjedu 1-0... Evo što se događalo kod nas i u svijetu tad...
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Bila je to sezona 2010./2011., posljednja u kojoj je Hajduk igrao u grupnoj fazi nekog europskog natjecanja. Dok su navijači na Poljudu proživljavali europsku jesen, svijet je izgledao osjetno drugačije. Mnogi će reći da je to bilo nedavno, no pogled u arhive otkriva desetljeće koje je, na mnogo načina, bilo prekretnica. Bila je to godina zaglušujućih vuvuzela, dramatičnog spašavanja rudara koje je pratila cijela planeta, ali i godina u kojoj je transparentnost postala globalna tema zahvaljujući zviždačima i novim tehnologijama koje su zauvijek promijenile način na koji komuniciramo.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ljeto 2010. godine proteklo je u znaku Svjetskog prvenstva u nogometu u Južnoafričkoj Republici. Zvuk vuvuzela postao je neslužbena himna prvenstva na kojem je Španjolska, golom Andresa Inieste u produžecima protiv Nizozemske, po prvi put u povijesti osvojila naslov svjetskog prvaka.
| Foto: canva, ilustracija
Na drugim su se mjestima odvijale drame. U Meksičkom zaljevu, nakon 85 dana neprekidnog curenja, BP je 15. srpnja konačno zaustavio istjecanje nafte iz bušotine Deepwater Horizon. Procjenjuje se da je u more iscurilo više od 750 milijuna litara nafte, uzrokujući ekološku katastrofu golemih razmjera.
| Foto: canva, ilustracija
Ipak, najupečatljivija ljudska drama odigrala se pod zemljom u Čileu. Petog kolovoza, 33 rudara ostala su zarobljena nakon urušavanja rudnika San José. Sedamnaest dana svijet je bio u neizvjesnosti, sve dok 22. kolovoza na površinu nije stigla poruka: "Svi smo dobro u skloništu, nas 33". Uslijedila je nevjerojatna operacija spašavanja koja je kulminirala 13. listopada, kada su nakon 69 dana provedenih u tami rudari jedan po jedan izvučeni na površinu, a njihov izlazak uživo su prenosile televizije diljem svijeta. Priča o njihovoj izdržljivosti i nadi postala je globalni simbol ljudske otpornosti.
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Financijski svijet tresao se zbog posljedica krize iz 2008. godine, a američka Komisija za vrijednosne papire i burzu kaznila je bankarskog diva Goldman Sachs s rekordnih 550 milijuna dolara zbog obmanjivanja ulagača.
| Foto: DADO RUVIC/REUTERS
S druge strane svijeta, Pakistan se borio s katastrofalnim poplavama uzrokovanim monsunskim kišama, koje su odnijele gotovo dvije tisuće života i ostavile milijune ljudi bez domova. U Europi je, pak, mađarski gradić Kolontar pogođen ekološkom katastrofom kada je puknuće spremnika u tvornici aluminija izazvalo izlijevanje otrovnog crvenog mulja koji je usmrtio deset osoba.
| Foto: Marko Jurinec/PIXSELL
Političku scenu 2010. godine definirao je uspon novih sila i unutarnji izazovi za stare. Časopis Forbes proglasio je tadašnjeg kineskog predsjednika Hu Jintaoa najmoćnijom osobom na svijetu, stavivši ga ispred američkog predsjednika Baracka Obame. Na listi su visoko kotirali i saudijski kralj Abdullah, ruski premijer Vladimir Putin te njemačka kancelarka Angela Merkel. Zanimljivo je da je magazin Monocle u svom godišnjem pregledu svjetskih lidera najbolju ocjenu dao brazilskom predsjedniku Luizu Ináciju 'Luli' da Silvi, hvaleći njegov pragmatični ekonomski pristup i uspješne socijalne programe.
| Foto: POOL New/REUTERS
Barack Obama suočavao se s velikim izazovima na domaćem terenu. U srpnju je potpisao veliku reformu financijskih pravila, najopsežniju od Velike depresije, no njegova popularnost bila je na kušnji. Konzervativni pokret predvođen komentatorom Glennom Beckom i bivšom guvernerkom Aljaske Sarom Palin organizirao je masovni skup "Restoring Honor" u Washingtonu. Kulminacija nezadovoljstva dogodila se na kongresnim izborima u studenom, kada su republikanci preuzeli kontrolu nad Zastupničkim domom, osvojivši čak 63 nova mjesta. Sam Obama priznao je da su demokrati doživjeli "shellacking" (težak poraz). U međuvremenu, u Velikoj Britaniji je objavljena vijest koja je obradovala mnoge - zaruke princa Williama i Kate Middleton.
| Foto: JIM YOUNG/REUTERS
No, najveći potres u svijetu diplomacije i međunarodnih odnosa izazvao je WikiLeaks. Organizacija Juliana Assangea prvo je u srpnju objavila 90.000 tajnih američkih vojnih dokumenata o ratu u Afganistanu, a zatim u listopadu još gotovo 400.000 dokumenata o ratu u Iraku. Vrhunac je uslijedio krajem studenog, kada je započela objava više od 250.000 povjerljivih diplomatskih depeša, otkrivajući neugodne istine i zakulisne igre svjetske politike. Zbog sumnje da je WikiLeaksu dostavio tajne materijale, uhićen je vojni analitičar Bradley Manning.
| Foto: OLIVIA HARRIS/REUTERS
Dok su se u svijetu događala velika preslagivanja, Hrvatska je živjela u ritmu pristupnih pregovora s Europskom unijom. Početkom godine, Ivo Josipović izabran je za trećeg hrvatskog predsjednika, a vladu je vodila premijerka Jadranka Kosor. Tijekom 2010. godine uklonjene su i posljednje blokade za ključna pregovaračka poglavlja, čime je put prema punopravnom članstvu postao znatno izvjesniji. Gospodarska situacija bila je izazovna, a prosječna mjesečna neto plaća za tu je godinu iznosila protuvrijednost od oko 735 eura (5.343 tadašnjih kuna). Najviše plaće isplaćivane su u sektoru promidžbe i istraživanja tržišta, dok su najniže bile u proizvodnji odjeće.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Dok su se u svijetu događala velika preslagivanja, Hrvatska je živjela u ritmu pristupnih pregovora s Europskom unijom. Početkom godine, Ivo Josipović izabran je za trećeg hrvatskog predsjednika, a vladu je vodila premijerka Jadranka Kosor. Tijekom 2010. godine uklonjene su i posljednje blokade za ključna pregovaračka poglavlja, čime je put prema punopravnom članstvu postao znatno izvjesniji. Gospodarska situacija bila je izazovna, a prosječna mjesečna neto plaća za tu je godinu iznosila protuvrijednost od oko 735 eura (5.343 tadašnjih kuna). Najviše plaće isplaćivane su u sektoru promidžbe i istraživanja tržišta, dok su najniže bile u proizvodnji odjeće.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Godina 2010. bila je prijelomna za tehnologiju i način na koji konzumiramo sadržaj. Pametni telefoni postali su masovna pojava. Tržištem je dominirao Appleov iPhone 4, no veliku popularnost stekli su i uređaji s Android operativnim sustavom, kao što su HTC EVO 4G i Samsung Galaxy S. Ovi su uređaji, s velikim zaslonima osjetljivim na dodir i naprednim kamerama, pokrenuli revoluciju u mobilnoj komunikaciji. Paralelno s tim, društvene mreže doživjele su eksploziju.
| Foto: KIMBERLY WHITE/REUTERS - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Facebook je postajao nezaobilazna platforma, a njegov osnivač, 26-godišnji Mark Zuckerberg, donirao je 100 milijuna dolara školama u Newarku, tjedan dana prije izlaska filma "Društvena mreža" koji je kritički prikazao početke njegove kompanije.
| Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
Internet je postao tvornica viralnih fenomena. Nakon što je lokalna televizijska postaja iz Alabame izvijestila o napadu na njegovu sestru, Antoine Dodson postao je globalna senzacija. Njegov upozoravajući savjet "sakrijte svoju djecu, sakrijte svoju ženu i sakrijte svog muža" pretvoren je u auto-tune glazbeni video "Bed Intruder Song" koji je dospio na vrhove top ljestvica.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Svijet zabave bio je jednako turbulentan. Lady Gaga dominirala je glazbenom scenom, osvojivši osam MTV Video Music nagrada, a na dodjelu je došla u kontroverznoj haljini napravljenoj od sirovog mesa. Oprah Winfrey započela je svoju 25. i posljednju sezonu popularnog talk showa velikodušnim darom - cijelu publiku u studiju povela je na putovanje u Australiju. Televizijska serija "Momci s Madisona" osvojila je treći uzastopni Emmy za najbolju dramsku seriju. Disney je postao prvi studio koji je u jednoj godini imao dva filma sa zaradom većom od milijardu dolara - "Alisa u zemlji čudesa" i "Priča o igračkama 3".
| Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
Bilo je tu i skandala. Glumica Lindsay Lohan provela je 14 dana u zatvoru zbog kršenja uvjetne kazne. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS