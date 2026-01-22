FOTO Kolika si faca od nula do Macron? Evo kako stoje sunčane naočale našim političarima

Tri su stvari obilježile skup u Davosu: Trumpov govor o Grenlandu, Vučićeva žalopojka kako Srbija nema para za hotel i Top Gun izdanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Svoju privremenu manu, upalu oka (navodnu), pretvorio je u esenciju kulerštine. Henry Jullien Pacific S 01 model naočala vrijedan 659 eura svima se urezao u pamćenje. Usporedili smo zato cool izdanja naših političara sa sunčanim naočalama i ustanovili kako i mi imamo face poput Macrona. Ako ne i bolje.
Ivo Sanader - Ćaća je s naočalama izgledao al pari europskim liderima tog doba. Kako bi rekao Silvio Berlusconi - uno di noi.
| Foto: Goran Stanzl
Foto: Goran Stanzl
| Foto: Goran Stanzl
Kolinda Grabar Kitarović - kategorija za sebe, na skali od jedan do deset Macrona, njoj naočale stoje za 11! Davos ne zna što je izgubio jer je nema, ali zato Antarktika slavi.
| Foto: Privatni album/canva
Davor Bernardić - možda nije ostvario ambiciju i postao premijer ili gradonačelnik Zagreba, ali sunčane zna nositi. Čekamo povratak u političku arenu, možda u utrku za predsjednika RH?
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Jadranka Kosor - žena zmaj, kraljica, od njenog laserskog pogleda iza debelih okvira smrznuo se i poslovično topli Čobanković.
| Foto: Goran Ferbezar/Pixsell
Božidar Kalmeta - on kao da se rodio s 'cvikama' koje prkose blještavilu sa zadarskog Pozdrava suncu.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Vladimir Šeks - Top Gun izdanje: Potpuno je jasno od koga su Tom Cruise i Val Kilmer pokupili ideju o Ray Bankama. Maverick, Iceman i Goose gledaju u rep Sovi.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Vladimir Šeks - Matrix izdanje. On je Neo, Morpheus i agent Smith u jednom.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Čačić, Radimir Čačić. Čovjek za kojeg vrijedi čuveni stih Alena Nižetića: 'Parkiram uz škripu guma, uđem lako kao puma. Sve u stilu Jamesa Bonda a za šankom sjedi blonda'
| Foto: Marko Jurinec/PIXSELL
Gabrijela Žalac - mogu je goniti Uskoci i Eppovci, ali ni na sud se ne ide bez Miami Vice looka.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Vili Beroš - naočale mu, hvala vam na tom pitanju, stoje bolje nego neurokirurški skalpel. Ili zatvorsko odijelo.
| Foto: Nikola Radovani
Cijela vlada Jadranke Kosor - pogledajte te Reservoir Dogse u pratnji tadašnje premijerke. Mr. Bačić, Mr. Popijač, Mr. Jasen...
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Zoran Milanović - Šaka s Pantovčaka izgleda još opakije kada odigra potez Horatia Cainea sa špice 'CSI Miami'.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Siniša Hajdaš Dončić - čovjek koji će socijaldemokraciju uvesti u novo doba ima taj futuristički look.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Tim Orešković i Božo Petrov - skladni kao njihova koalicija. Hrvatska ne zna što je izgubila bez njih u politici.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Andrej Plenković i Tomislav Tomašević - budući da inače ne nose sunčane naočale, ovaj svemirski iskorak rijetka je prigoda da ih vidimo u takvom izdanju. Nadamo se da im se nije zacrnilo pred očima.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL