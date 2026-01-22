Obavijesti

PRIJEKI MODNI SUD

FOTO Kolika si faca od nula do Macron? Evo kako stoje sunčane naočale našim političarima

Tri su stvari obilježile skup u Davosu: Trumpov govor o Grenlandu, Vučićeva žalopojka kako Srbija nema para za hotel i Top Gun izdanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Svoju privremenu manu, upalu oka (navodnu), pretvorio je u esenciju kulerštine. Henry Jullien Pacific S 01 model naočala vrijedan 659 eura svima se urezao u pamćenje. Usporedili smo zato cool izdanja naših političara sa sunčanim naočalama i ustanovili kako i mi imamo face poput Macrona. Ako ne i bolje.
Zagreb: 01.07.2009. Ivo Sanader dao ostavku na mjesto premijera RH
Ivo Sanader - Ćaća je s naočalama izgledao al pari europskim liderima tog doba. Kako bi rekao Silvio Berlusconi - uno di noi. | Foto: Goran Stanzl
