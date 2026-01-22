FOTO 'Mišićava mama' šokirala izgledom prije transformacije: 'Uf, sad ima bicepse od 40 cm!'

Fitness influencerica na internetu poznata kao 'mišićava mama' šokirala je svoje pratitelje objavom fotografija koje pokazuju kako je izgledala prije nego što je kročila u teretanu. Njezina transformacija postala je viralna i mnogima služi kao velika inspiracija...
Kristina Parks, 45-godišnja majka troje djece, posljednje desetljeće provela je kao bodybuilderica nakon što je svoje fitness putovanje započela u 35. godini.
| Foto: Instagram
Kristina Parks, 45-godišnja majka troje djece, posljednje desetljeće provela je kao bodybuilderica nakon što je svoje fitness putovanje započela u 35. godini. |
Foto: Instagram
Kristina Parks, 45-godišnja majka troje djece, posljednje desetljeće provela je kao bodybuilderica nakon što je svoje fitness putovanje započela u 35. godini.
| Foto: Instagram
U međuvremenu je čak devet puta postala prvakinja profesionalne lige Međunarodne federacije bodybuildinga i fitnessa (IFBB Pro), pa je danas teško zamisliti Kristinu bez njezina nevjerojatno toniranog tijela.
| Foto: Instagram
Kristina danas ima bicepse opsega 40-ak centimetara i gotovo 19 kilograma čiste mišićne mase, što joj donosi između 14.000 i 20.000 američkih dolara mjesečno na stranici za odrasle OnlyFans. Kako je otkrila, razlog zaokreta u karijeri bila je teška obiteljska situacija.
| Foto: Instagram
Nedavno je na društvenim mrežama podijelila nekoliko starih fotografija koje otkrivaju njezin izgled prije nego što je počela s vježbanjem, a na njima je gotovo neprepoznatljiva.
| Foto: Instagram
- Saznala sam loše stvari o svom suprugu. To me dovelo do rada na stranicama za odrasle kako bih uzdržavala svoju djecu jer je on nestao - ispričala je ranije za Media Drum World.
| Foto: Instagram
Budući da su je u djetinjstvu zlostavljali, Kristina je objasnila kako joj je vježbanje u teretani pomoglo stvoriti "oklop" kako bi se zaštitila. Ipak, taj put nije bio lagan. Razvila je nezdrav odnos s hranom te je, kako se prisjetila, "često zaboravljala jesti". Također je imala periode prejedanja, tijekom kojih je unosila i više od 3000 kalorija dnevno.
| Foto: Instagram
Prekretnica se dogodila kada je imala 35 godina. Tada je pronašla plan vježbanja koji joj je odgovarao i koji ju je doveo do mišića koje ima danas. Kao novogodišnju odluku, počela se buditi svaki dan u četiri ujutro kako bi odradila kardio trening na prazan želudac.
| Foto: Instagram
- Jednom kada sam započela svoj put prema formi, postala sam ovisna o rezultatima i osjećaju da sam najbolje ikad - rekla je.
| Foto: Instagram
Danas ova bodybuilderica jede šest obroka dnevno, što ukupno iznosi oko 2000 kalorija. Njezina prehrana uključuje namirnice poput zobenih pahuljica, jaja, maslaca od badema, piletine, puretine i slatkog krumpira.
| Foto: Instagram
Tvrdi da nikada ne preskače trening, koji se sastoji od 90 minuta kardio vježbi na prazan želudac i treninga s teškim utezima.
| Foto: Instagram
Kristinina priča pokazuje kako se život može u potpunosti promijeniti pronalaskom strasti i discipline.
| Foto: Instagram
Njezina fizička transformacija samo je vanjski odraz unutarnje snage koju je izgradila, a danas služi kao motivacija tisućama žena diljem svijeta.
| Foto: Instagram
Viralna objava prikazuje fotografije mlađe Kristine, na jednoj od kojih pozira u ružičastom topu, izgledajući znatno manje mišićavo od svog prepoznatljivog današnjeg izgleda. Druga fotografija prikazuje je u crnoj haljini tijekom jedne od trudnoća, dok drži svoj trbuh. Videozapis se zatim prebacuje na njezin sadašnji izgled, s izraženim mišićima, impresivnim "six-packom" i toniranim nogama.
| Foto: Instagram
"Bila sam slomljena... a onda sam se izgradila", napisala je u opisu objave.
| Foto: Instagram
"Nadam se samo da ću pomoći drugima da ustanu i izgrade se. Posebno mame! Možete vi to. Možete ići samo prema gore od točke na kojoj počinjete. Nisam plakala, nisam pila, nisam se sažalijevala. Rasla sam i stjecala samopouzdanje. Najbolji osjećaj na svijetu", dodala je.
| Foto: Instagram
Kristinini vjerni pratitelji ostali su zapanjeni transformacijom. Jedan od komentara glasio je: "Wow, ne mogu vjerovati koliko si daleko dogurala. Tako inspirativno." Drugi se pratitelj složio: "Nisam očekivao da je to tvoja početna točka, nevjerojatno. Kakva zvijer!"
| Foto: Instagram