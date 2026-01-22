Obavijesti

Galerija

Komentari 5
'KAKVA ZVIJER'

FOTO 'Mišićava mama' šokirala izgledom prije transformacije: 'Uf, sad ima bicepse od 40 cm!'

Fitness influencerica na internetu poznata kao 'mišićava mama' šokirala je svoje pratitelje objavom fotografija koje pokazuju kako je izgledala prije nego što je kročila u teretanu. Njezina transformacija postala je viralna i mnogima služi kao velika inspiracija...
FOTO 'Mišićava mama' šokirala izgledom prije transformacije: 'Uf, sad ima bicepse od 40 cm!'
Kristina Parks, 45-godišnja majka troje djece, posljednje desetljeće provela je kao bodybuilderica nakon što je svoje fitness putovanje započela u 35. godini. | Foto: Instagram
1/17
Kristina Parks, 45-godišnja majka troje djece, posljednje desetljeće provela je kao bodybuilderica nakon što je svoje fitness putovanje započela u 35. godini. | Foto: Instagram
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026