FOTO Koliko je jelki potrebno za okititi kuću? Ovaj njemački par kaže da je odgovor - 621 drvce!

Koliko je božićnih jelki dovoljno za ukrasiti stan ili kuću pred blagdane? Jedno drvce, njih pet, deset? Ako pitate ovaj bračni par iz Njemačke, odgovor je 621 božićno drvce.
| Foto: JANA RODENBUSCH/REUTERS
Foto: JANA RODENBUSCH/REUTERS
| Foto: JANA RODENBUSCH/REUTERS
Bračni par Jeromin iz Rintelna ovogodišnjim je pothvatom srušio svoj prijašnji rekord koji je iznosio 555 drvca...
| Foto: JANA RODENBUSCH/REUTERS
Sussane i Thomas obožavaju božićno vrijeme, za njih je ovo tradicija... "Oni žive Božić", pišu o njima njemački mediji...
| Foto: JANA RODENBUSCH/REUTERS
Jelke se nalaze u svakoj prostoriji, u svakom uglu, ne možete ih izbjeći ni da hoćete...
| Foto: JANA RODENBUSCH/REUTERS
