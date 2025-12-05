Obavijesti

Galerija

Komentari 1
PRETVORILI KUĆU U ŠUMU

FOTO Koliko je jelki potrebno za okititi kuću? Ovaj njemački par kaže da je odgovor - 621 drvce!

Koliko je božićnih jelki dovoljno za ukrasiti stan ili kuću pred blagdane? Jedno drvce, njih pet, deset? Ako pitate ovaj bračni par iz Njemačke, odgovor je 621 božićno drvce.
A family breaks their own world record for the most Christmas trees in their home
Koliko je božićnih jelki dovoljno za ukrasiti stan ili kuću pred blagdane? Jedno drvce, njih pet, deset? Ako pitate ovaj bračni par iz Njemačke, odgovor je 621 božićno drvce. | Foto: JANA RODENBUSCH/REUTERS
1/23
Koliko je božićnih jelki dovoljno za ukrasiti stan ili kuću pred blagdane? Jedno drvce, njih pet, deset? Ako pitate ovaj bračni par iz Njemačke, odgovor je 621 božićno drvce. | Foto: JANA RODENBUSCH/REUTERS
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025