FOTO Konji pobjegli pa trčali parkiralistem kod Zračne luke u Zagrebu: 'Ovo još nisam vidio'
Konji nepoznatog vlasnika pobjegli su i slobodno šetaju parkiralištem Zračne luke u Zagrebu. Zbog toga je intervenirala i policija. Čitatelj 24sata poslao nam je i snimku. 'Ne znam je li ovo normalno, ali... u zračnoj luci - konji. I njima se putuje', kaže nam čitatelj kojeg je ovaj prizor iznenadio u nedjeljnim poslijepodnevnim satima. 'Prolazili su oko zebre, semafora, smetali su i šetali tako u krug. Čekali smo od pet do deset minuta i onda smo uspjeli proći. Bilo je zeznuto, a ovakvo što tu nikad nisam doživio', priča nam.