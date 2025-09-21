Obavijesti

FOTO Konji pobjegli pa trčali parkiralistem kod Zračne luke u Zagrebu: 'Ovo još nisam vidio'

Konji nepoznatog vlasnika pobjegli su i slobodno šetaju parkiralištem Zračne luke u Zagrebu. Zbog toga je intervenirala i policija. Čitatelj 24sata poslao nam je i snimku. 'Ne znam je li ovo normalno, ali... u zračnoj luci - konji. I njima se putuje', kaže nam čitatelj kojeg je ovaj prizor iznenadio u nedjeljnim poslijepodnevnim satima. 'Prolazili su oko zebre, semafora, smetali su i šetali tako u krug. Čekali smo od pet do deset minuta i onda smo uspjeli proći. Bilo je zeznuto, a ovakvo što tu nikad nisam doživio', priča nam.
Zagreb: Konji nepoznatog vlasnika slobodno šetaju parkiralištem Zračne luke Franjo Tuđman, intervenirala policija
Foto Marko Seper/PIXSELL
