FOTO Legenda o zmaju: Javlja se u mitologijama širom svijeta. Za neke je strah, za druge sreća

Dok je Zapad zmaja često doživljavao kao prijetnju, na Istoku je on bio simbol sreće, mudrosti i svemirske ravnoteže. U Kini, zmaj (lóng) je jedno od najvažnijih bića, povezano s vodom, kišom i plodnošću. Smatra se dobroćudnim i moćnim stvorenjem koje donosi blagostanje. Kineski zmajevi su hibridi s tijelom zmije, rogovima jelena, pandžama orla i ljuskama šarana, a mogu letjeti bez krila. Još od neolitika, zmaj je bio simbol carske moći, a kineski su se carevi smatrali njegovim potomcima.Taj je utjecaj vidljiv diljem Azije. U Japanu, ryū su vodena božanstva, dok korejska mitologija spominje zmijolike imugije koji se nadaju postati pravi zmajevi. U filipinskom folkloru, Bakunawa je zmaj koji uzrokuje pomrčine gutajući mjesec, dok u Indiji vedski bog Indra vodi bitku sa zmijom Vritrom kako bi oslobodio vode svijeta. | Foto: CANVA, ilustracija