FOTO Legenda o zmaju: Javlja se u mitologijama širom svijeta. Za neke je strah, za druge sreća

Malo koje mitsko stvorenje zaokuplja ljudsku maštu kao zmaj. Od drevne Mezopotamije do suvremene popularne kulture, ova veličanstvena bića pojavljuju se u legendama diljem svijeta, neovisno jedna o drugoj. Ponekad su prikazani kao blagonakloni donositelji kiše i sreće, a ponekad kao vatrene nemani koje čuvaju blago i siju strah. Njihova priča je priča o univerzalnim ljudskim strahovima, nadama i vječnoj borbi između kaosa i reda.
Sama riječ "zmaj" potječe od starogrčke riječi drakōn, što znači "zmija" ili "velika morska riba". Upravo su takvi, zmijoliki, bili najraniji prikazi zmajeva.
U mitologiji drevnog Bliskog istoka, posebno u mezopotamskoj umjetnosti, nailazimo na prva takva stvorenja. Babilonski ep o stvaranju, Enuma Eliš, nastao u 2. tisućljeću prije nove ere., opisuje Tiamat, primordijalnu božicu prikazanu kao golema morska zmija, čijim je uništenjem stvoren svijet. Najpoznatiji mezopotamski zmaj je Mušḫuššu, "bijesna zmija". Slična bića nalazimo i u Egiptu. Apep, ili Apofis, divovska je zmija koja obitava u podzemnom svijetu i svake noći pokušava progutati sunce, odnosno boga Ra. Njihova vječna bitka simbolizira ciklus dana i noći te borbu između svjetla i tame. Iz Egipta potječe i urobor, simbol zmije koja grize vlastiti rep, predstavljajući vječnost i ponovno rađanje.
Dok je Zapad zmaja često doživljavao kao prijetnju, na Istoku je on bio simbol sreće, mudrosti i svemirske ravnoteže. U Kini, zmaj (lóng) je jedno od najvažnijih bića, povezano s vodom, kišom i plodnošću. Smatra se dobroćudnim i moćnim stvorenjem koje donosi blagostanje. Kineski zmajevi su hibridi s tijelom zmije, rogovima jelena, pandžama orla i ljuskama šarana, a mogu letjeti bez krila. Još od neolitika, zmaj je bio simbol carske moći, a kineski su se carevi smatrali njegovim potomcima.Taj je utjecaj vidljiv diljem Azije. U Japanu, ryū su vodena božanstva, dok korejska mitologija spominje zmijolike imugije koji se nadaju postati pravi zmajevi. U filipinskom folkloru, Bakunawa je zmaj koji uzrokuje pomrčine gutajući mjesec, dok u Indiji vedski bog Indra vodi bitku sa zmijom Vritrom kako bi oslobodio vode svijeta.
U Europi se razvila potpuno drugačija slika zmaja. Grčki drakōni bili su čuvari svetih mjesta ili blaga, poput zmaja Ladona koji je čuvao zlatne jabuke ili nemani koja je pazila na Zlatno runo. Heroji poput Herakla, koji je ubio otrovnu Lernejsku hidru, stvorili su arhetip junaka koji pobjeđuje zmaja.Tijekom srednjeg vijeka, pod utjecajem Biblije koja Sotonu opisuje kao "velikog crvenog zmaja", europski zmaj postaje utjelovljenje zla, pohlepe i uništenja.
Prikazuje se kao krilati, četveronožni gmaz koji riga vatru i spava na hrpi zlata u svojoj jazbini. Legende poput one o Beowulfu, koji umire boreći se protiv zmaja, ili o Fafniru iz nordijske mitologije, koji se zbog pohlepe pretvara u zmaja, cementirale su ovu sliku. Najpoznatiji primjer je priča o svetom Jurju, koji ubija zmaja kako bi spasio princezu, simbolizirajući pobjedu kršćanstva nad poganstvom
Legende o zmijolikim bićima razvile su se potpuno neovisno i na drugim kontinentima. U pretkolumbovskoj Americi, astečki Quetzalcoatl i majanski Kukulkan, prikazani kao "pernati zmije", bili su moćna božanstva stvaranja, vjetra i znanja. Među autohtonim narodima Sjeverne Amerike česte su priče o Rogatoj zmiji, duhu povezanom s vodom, kišom i munjama.
. U Australiji, Zmija duginih boja središnji je lik u mitologiji Aboridžina, smatrana stvoriteljicom koja je svojim kretanjem oblikovala krajolik. U zapadnoafričkoj mitologiji, posebno kod naroda Joruba, zmijoliko božanstvo Aido-Hwedo igra ključnu ulogu u stvaranju svijeta, noseći Zemlju na svojim leđima i simbolizirajući ravnotežu i svemirski red
Znanstvenici raspravljaju o porijeklu mitova o zmajevima. Jedna teorija, koju zastupa povjesničarka Adrienne Mayor, sugerira da su drevni nalazi fosila dinosaura, nazivani "zmajevim kostima", mogli inspirirati ove legende, iako izravni dokazi za to nisu potvrđeni.
Drugi smatraju da zmajevi odražavaju strah od predatora poput zmija i ptica grabljivica. Bilo kako bilo, zmaj ostaje moćan simbol koji premošćuje kulture i vrijeme.
Od Smauga u Tolkienovom "Hobitu" do zmajeva u serijalu "Pjesma leda i vatre", ova mitska stvorenja i danas nas podsjećaju na snagu prirode, tamu pohlepe i neugasivu potrebu za junaštvom.
