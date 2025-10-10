Obavijesti

Galerija

Komentari 0
MITSKA BIĆA

FOTO Legenda o zmaju: Javlja se u mitologijama širom svijeta. Za neke je strah, za druge sreća

Malo koje mitsko stvorenje zaokuplja ljudsku maštu kao zmaj. Od drevne Mezopotamije do suvremene popularne kulture, ova veličanstvena bića pojavljuju se u legendama diljem svijeta, neovisno jedna o drugoj. Ponekad su prikazani kao blagonakloni donositelji kiše i sreće, a ponekad kao vatrene nemani koje čuvaju blago i siju strah..
FOTO Legenda o zmaju: Javlja se u mitologijama širom svijeta. Za neke je strah, za druge sreća
Malo koje mitsko stvorenje zaokuplja ljudsku maštu kao zmaj. Od drevne Mezopotamije do suvremene popularne kulture, ova veličanstvena bića pojavljuju se u legendama diljem svijeta, neovisno jedna o drugoj. Ponekad su prikazani kao blagonakloni donositelji kiše i sreće, a ponekad kao vatrene nemani koje čuvaju blago i siju strah. Njihova priča je priča o univerzalnim ljudskim strahovima, nadama i vječnoj borbi između kaosa i reda. | Foto: CANVA, ilustracija
1/12
Malo koje mitsko stvorenje zaokuplja ljudsku maštu kao zmaj. Od drevne Mezopotamije do suvremene popularne kulture, ova veličanstvena bića pojavljuju se u legendama diljem svijeta, neovisno jedna o drugoj. Ponekad su prikazani kao blagonakloni donositelji kiše i sreće, a ponekad kao vatrene nemani koje čuvaju blago i siju strah. Njihova priča je priča o univerzalnim ljudskim strahovima, nadama i vječnoj borbi između kaosa i reda. | Foto: CANVA, ilustracija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025