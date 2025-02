FOTO 'Lijepa sam, moj IQ je 136. Prije sam tražila pametnog dečka, sad želim bogatog tipa'

Ja sam članica Mense, moj IQ je 136. Pokušavala sam pronaći nekog jednako pametnog za partnera, zato sam frajerima na dejtovima davala testove inteligencije, kaže američka manekenka Candice Kloss.

Priznaje da to nije bila najpametnija ideja s njezine strane, u međuvremenu je odustala od toga...

Foto: PROFIMEDIA

- Žalim što sam to radila. Možda zbog toga nisam pronašla pravu ljubav. Zato sam odlučila sniziti svoja očekivanja, više nisam toliko izbirljiva - poručuje Candice, piše Daily Star.

Foto: Candice Kloss/Facebook

Otkad se odrekla svojeg 'zlatnog pravila',kaže da opet uživa u izlascima...

- Osjećam manje pritiska. Shvatila sam da ima ljudi koji ne znaju puno o biznisu ili politici, ali zato imaju znanja o drugim temama. To me iznenadilo - poručuje manekenka iz New Yorka, koja je još uvijek solo, ali misli da zna i razlog zašto...

- Još tražim pravu osobu. Možda sam malo prezahtjevna - kaže 24-godišnja Amerikanka..

Foto: Candice Kloss/Instagram

Do 21. godine Candice je odradila desetke estetskih operacija na licu, htjela je što više nalikovati lutki Barbie, ali i te je zahvate požalila... Pa se odlučila operacijama vratiti prirodnom izgledu.

Za Valentinovo je sebi poželjela da upozna "bogatog tipa koji je proputovao svijet. Koji je pomalo šmokljan. I ima dobar smisao za humor".

- Uzajamno poštovanje i iskrenost su mi prioriteti - poručuje za kraj...

"Provjeravala je koliko su pametni, sad će gledati koliko imaju novca u novčaniku i koliko pečata u putovnici", šale se na društvenim mrežama...