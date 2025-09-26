FOTO 'Savršena' Brazilka ima osobnog trenera za stražnjicu: 'Tjedno radim 2500 čučnjeva...'

Karol Rosalin poznata je brazilska fitness influencerica. Prema umjetnoj inteligenciji, ona je i savršena žena, čista desetka! 'Volim vidjeti rezultate rada u ogledalu, ovo je veliko priznanje za mene', kazala je Karol, koja ima osobnog trenera koji radi samo na njezinoj stražnjici. Prije nego što je postala poznata radila je u banci...
Karol Rosalin jedna je od najpopularnijih brazilskih influencerica...
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
"Volim vidjeti rezultate u ogledalu, to je za mene pobjeda. A ovo je nevjerojatno priznanje", poručila je tad...
| Foto: Karol Rosalin/Instagram
Nedavno je jedan model umjetne inteligencije proglasio Karol savršenom desetkom. Kako je pisao NY Post, umjetna inteligencija uzela je u obzir simetriju, proporcije, opću harmoniju, zdravlje, snagu...
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Ova fitness influencerica ima posebnog trenera samo za svoju stražnjicu! Tjedno napravi, kaže, oko 2500 čučnjeva...
| Foto: Karol Rosalin/Instagram
"Muškarci bi trebali plaćati bračni porez ženama", kazala je nedavno Karol i izazvala dosta 'buke' online...
| Foto: Karol Rosalin/Instagram
Prije nego što je postala influencerica, Karol je radila u banci...
| Foto: Karol Rosalin/Instagram
Svakodnevno vježba po nekoliko sati, jako pazi i na prehranu...
| Foto: Karol Rosalin/Instagram
U slobodno vrijeme voli putovati, najdraže joj je obilaziti brazilsku obalu...
| Foto: Karol Rosalin/Instagram
Dan uvijek započinje meditacijom i laganim istezanjem prije doručka...
| Foto: Karol Rosalin/Instagram
