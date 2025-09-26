'REZULTATI SE VIDE' FOTO 'Savršena' Brazilka ima osobnog trenera za stražnjicu: 'Tjedno radim 2500 čučnjeva...'

Karol Rosalin poznata je brazilska fitness influencerica. Prema umjetnoj inteligenciji, ona je i savršena žena, čista desetka! 'Volim vidjeti rezultate rada u ogledalu, ovo je veliko priznanje za mene', kazala je Karol, koja ima osobnog trenera koji radi samo na njezinoj stražnjici. Prije nego što je postala poznata radila je u banci...