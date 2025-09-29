Obavijesti

Galerija

Komentari 0
LIJEPA I OPASNA

FOTO Ljepotica iz ringa: Njezin život bio je inspiracija za film, legenda je u svijetu hrvanja...

Saraya-Jade Bevis, poznatija kao Paige, nikada nije bila obična sportašica. Rođena je u Velikoj Britaniji u obitelji profesionalnih hrvača, doslovno je odrasla u ringu... Njezina majka hrvala se dok je bila sedam mjeseci trudna s njom. Njezin uspon bio je materijal za holivudski film, a njezin povratak postao je legenda. Ovo je priča o djevojci koja je dotaknula zvijezde, pala na samo dno i vratila se jača no ikad.
FOTO Ljepotica iz ringa: Njezin život bio je inspiracija za film, legenda je u svijetu hrvanja...
Saraya-Jade Bevis, svijetu poznatija kao Paige, nikada nije bila obična sportašica. Rođena je u obitelji profesionalnih hrvača, doslovno je odrasla u ringu... Njezina majka hrvala se dok je bila sedam mjeseci trudna s njom. Njezin uspon bio je materijal za holivudski film, a njezin povratak postao je legenda. Ovo je priča o djevojci koja je dotaknula zvijezde, pala na samo dno i vratila se jača no ikad. | Foto: S. Bevis/Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025