FOTO Ljepotica iz ringa: Njezin život bio je inspiracija za film, legenda je u svijetu hrvanja...

Njezina priča bila je toliko nevjerojatna da ju je Dwayne "The Rock" Johnson pretvorio u uspješan film "Fighting with My Family". No, nakon što ju je teška ozljeda vrata prisilila na prerano i emotivno umirovljenje iz hrvanja 2018. godine, činilo se da je njezina bajka tragično završila. Ipak, Saraya je odbila predati se. Godinama se borila, prolazila kroz terapije i čistila svoj život. Pet godina nakon što su joj liječnici rekli da više nikada neće ući u ring, šokirala je svijet potpisavši za konkurentsku promociju All Elite Wrestling (AEW).