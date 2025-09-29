FOTO Ljepotica iz ringa: Njezin život bio je inspiracija za film, legenda je u svijetu hrvanja...

Saraya-Jade Bevis, poznatija kao Paige, nikada nije bila obična sportašica. Rođena je u Velikoj Britaniji u obitelji profesionalnih hrvača, doslovno je odrasla u ringu... Njezina majka hrvala se dok je bila sedam mjeseci trudna s njom. Njezin uspon bio je materijal za holivudski film, a njezin povratak postao je legenda. Ovo je priča o djevojci koja je dotaknula zvijezde, pala na samo dno i vratila se jača no ikad.
Saraya-Jade Bevis, svijetu poznatija kao Paige, nikada nije bila obična sportašica. Rođena je u obitelji profesionalnih hrvača, doslovno je odrasla u ringu... Njezina majka hrvala se dok je bila sedam mjeseci trudna s njom. Njezin uspon bio je materijal za holivudski film, a njezin povratak postao je legenda. Ovo je priča o djevojci koja je dotaknula zvijezde, pala na samo dno i vratila se jača no ikad.
| Foto: S. Bevis/Instagram
Od čuda do legende. Sa samo 13 godina debitirala je u ringu, a s 19 potpisala ugovor s divom industrije, WWE-om. Njezin stil i neustrašivost odmah su je izdvojili iz mase plastičnih "Diva". U travnju 2014., noć nakon WrestleManije, Paige je debitirala na glavnoj pozornici i u šokantnom meču osvojila titulu prvakinje. Postala je najmlađa prvakinja u povijesti i jedina žena koja je istovremeno držala NXT i Divas titulu.
| Foto: S. Bevis/Instagram
Njezina priča bila je toliko nevjerojatna da ju je Dwayne "The Rock" Johnson pretvorio u uspješan film "Fighting with My Family". No, nakon što ju je teška ozljeda vrata prisilila na prerano i emotivno umirovljenje iz hrvanja 2018. godine, činilo se da je njezina bajka tragično završila. Ipak, Saraya je odbila predati se. Godinama se borila, prolazila kroz terapije i čistila svoj život. Pet godina nakon što su joj liječnici rekli da više nikada neće ući u ring, šokirala je svijet potpisavši za konkurentsku promociju All Elite Wrestling (AEW).
| Foto: Profimedia
Njezin povratak kulminirao je u kolovozu 2023. na stadionu Wembley u Londonu. Pred 80.000 navijača u svojoj domovini, u jednom od najemotivnijih trenutaka u povijesti hrvanja, Saraya je osvojila AEW titulu svjetske prvakinje. Bio je to trijumfalan krik pobjede nad svim nedaćama koje su je zadesile.
| Foto: S. Bevis/Instagram
Put do ovog trijumfa bio je popločan paklom. Iza blještavila kamera, dok je Hollywood slavio, Sarayin se svijet počeo raspadati. Otvoreno je priznala da se borila s teškom ovisnošću o drogama, zbog čega je dvaput suspendirana iz WWE-a. Na internet su procurile i njezine privatne snimke, Britanka se godinama borila s depresijom... Teška ozljeda vrata koja ju je prisilila na umirovljenje samo je zaokružila ovaj mračni period.
| Foto: Profimedia
Danas, kroz svoju autobiografiju "Hell in Boots" i novi podcast, Saraya otvoreno govori o zlostavljanju u djetinjstvu, ovisnosti i mentalnom zdravlju, pretvarajući svoju bol u inspiraciju.
| Foto: S. Bevis/Instagram
Sarayina veza s filmom nije stala samo na tome da bude inspiracija. I sama se okušala pred kamerama, pojavivši se u WWE-jevom božićnom filmu "Santa's Little Helper" (2015.) te posudivši glas likovima u animiranim filmovima kao što su "Scooby-Doo! and WWE: Curse of the Speed Demon" (2016.) i "Surf's Up 2: WaveMania" (2017.). Osim na velikom platnu, bila je redovito lice i na televizijskim ekranima, ponajviše kroz reality show "Total Divas", koji je gledateljima pružio uvid u njezin privatni život, te kao sutkinja u natjecateljskom showu "WWE Tough Enough".
| Foto: S. Bevis/Instagram
Foto S. Bevis/Instagram
Foto S. Bevis/Instagram
Foto S. Bevis/Instagram
Foto Profimedia
Foto S. Bevis/Instagram
Foto S. Bevis/Instagram
Foto S. Bevis/Instagram
Foto S. Bevis/Instagram
Foto S. Bevis/Instagram
Foto S. Bevis/Instagram
Foto S. Bevis/Instagram
Foto S. Bevis/Instagram
Foto S. Bevis/Instagram
Foto S. Bevis/Instagram
Foto S. Bevis/Instagram
Foto S. Bevis/Instagram