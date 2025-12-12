FOTO Talijanka izazvala 'buru': 'Toliko sam lijepa da misle da nisam stvarna! To je ludost!'
Ines Trocchia je talijanska manekenka i influencerica rođena 1994. godine u Napulju. Na društvenim mrežama je prati gotovo dva milijuna ljudi, a neki je optužuju da je 'previše lijepa' i ne vjeruju da je stvarna...
Šokantno mi je da neki ljudi postavljaju pitanje jesam li stvarna. Uvijek možete znati kad je korišten AI jer na tim fotografijama i snimkama sve žene imaju isti tužan izraz lica. Iznimno je frustrirajuće što ljudi misle da sam model umjetne inteligencije. Meni je to potpuna ludost", kazala je Ines, pisao je NY Post. | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija