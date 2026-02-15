FOTO Ljepoticu Evu su fotkali na moto utrci, otada je svi oblijeću: 'Šok im je koliko imam godina!'

Eva Padlock poznata je španjolska manekenka i influencerica koju na Instagramu prati više od dva milijuna ljudi. Manekensku karijeru nije planirala, ima diplomu iz dizajna interijera...
Eva Padlock poznata je španjolska manekenka i influencerica koju na Instagramu prati više od dva milijuna ljudi. Manekensku karijeru nije planirala, ima diplomu iz dizajna interijera...
| Foto: E. Padlock/Facebook
Eva Padlock poznata je španjolska manekenka i influencerica koju na Instagramu prati više od dva milijuna ljudi. Manekensku karijeru nije planirala, ima diplomu iz dizajna interijera...
|
Foto: E. Padlock/Facebook
Eva Padlock poznata je španjolska manekenka i influencerica koju na Instagramu prati više od dva milijuna ljudi. Manekensku karijeru nije planirala, ima diplomu iz dizajna interijera...
| Foto: E. Padlock/Facebook
Tamo 2016. godine njezine fotke obišle su svijet nakon što je uslikana na jednoj Moto GP utrci.
| Foto: E. Padlock/Facebook
Uskoro je počela dobivati pozivnice za razne takve eventove, počela je suradnju s više modnih brendova, izašla je i u Sports Illustratedu...
| Foto: E. Padlock/Instagram
I od tog dana prisutna je u svijetu manekenstva. Pratitelje na Instagramu gotovo svakodnevno počasti nekom izazovnom fotografijom...
| Foto: E. Padlock/Facebook
"Ne mogu vjerovati da ona ima 41 godinu, ja bi rekao 25", čude se pratitelji po komentarima ispod njezinih objava...
| Foto: E. Padlock/Facebook
"Živim svoje snove", kaže Eva, koju nazivaju i najljepšom Španjolskom...
| Foto: E. Padlock/Instagram
Foto E. Padlock/Instagram
Foto E. Padlock/Instagram
Foto E. Padlock/Instagram
Foto E. Padlock/Instagram
Foto E. Padlock/Instagram
Foto E. Padlock/Instagram
Foto E. Padlock/Instagram
Foto E. Padlock/Instagram
Foto E. Padlock/Instagram
Foto E. Padlock/Instagram
Foto E. Padlock/Instagram