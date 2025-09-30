Obavijesti

VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Ljudi ne prestaju pričati o Plenkoviću: 'Sve je mršaviji...'

Premijer Andrej Plenković u posljednjih pet mjeseci vidljivo je smršavio, a njegova transformacija nije promaknula ni javnosti ni medijima. Dok u Vladi ne žele komentirati privatne detalje vezane uz zdravlje predsjednika Vlade, građani na društvenim mrežama, ali i u svakodnevnim razgovorima, sve češće primjećuju da Plenković gubi kilograme. 'Sve je mršaviji i mršaviji', pišu.
Split: Svečana sjednica Splitsko-dalmatinske županije povodom Dana županije
Premijer je, podsjetimo, i ranije znao govoriti o važnosti zdravog načina života te o tome kako se u zahtjevnom političkom poslu mora voditi računa o kondiciji i prehrambenim navikama. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
