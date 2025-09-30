FOTO Ljudi ne prestaju pričati o Plenkoviću: 'Sve je mršaviji...'

Premijer Andrej Plenković u posljednjih pet mjeseci vidljivo je smršavio, a njegova transformacija nije promaknula ni javnosti ni medijima. Dok u Vladi ne žele komentirati privatne detalje vezane uz zdravlje predsjednika Vlade, građani na društvenim mrežama, ali i u svakodnevnim razgovorima, sve češće primjećuju da Plenković gubi kilograme. 'Sve je mršaviji i mršaviji', pišu.
Premijer je, podsjetimo, i ranije znao govoriti o važnosti zdravog načina života te o tome kako se u zahtjevnom političkom poslu mora voditi računa o kondiciji i prehrambenim navikama.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Promjene u izgledu političkih lidera uvijek izazivaju pažnju javnosti, a u ovom slučaju dojam je dodatno pojačan jer se dogodila u kratkom vremenu - svega nekoliko mjeseci.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Iako ne želi govoriti koliko je točno kilograma izgubio, Plenković priznaje da je promjena načina života bila nužna nakon zahvata na srcu kojem je bio podvrgnut u ožujku. Liječnici su mu preporučili novu prehranu i gubitak kilograma.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Slatkiši su nestali s jelovnika, dok je povrće, osobito u obliku osvježavajućeg gazpacha, postalo stalni dio dnevne prehrane.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Jedno je sigurno - fizička transformacija Andreja Plenkovića postala je tema o kojoj se ne prestaje govoriti, često i više nego o nekim političkim odlukama njegove Vlade.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
