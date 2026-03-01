Obavijesti

FOTO Loli (9) preminuo je vlasnik. Sada traži novog: 'Da može, plakala bi nad sudbinom'

Piše Veronika Miloševski,
24sata Zagreb: Psi iz Dumovca | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U skloništu je tiha i zahvalna. Ne traži puno. Malo pažnje, malo nježnosti, malo ljudskog društva

Admiral

Da je ljudskog roda, Lola bi plakala nad svojom sudbinom. Ne glasno, ne dramatično. Nego tiho, onako kako plaču oni koji su izgubili sve što su poznavali, rekli su nam djelatnici Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu.

Krajem studenoga 2024. godine stigla je u Sklonište. Nije došla zato što je bila nepoželjna. Nije došla zato što je bila "problematična". Došla je jer je njezin čovjek, njezin cijeli svijet, preminuo. U jednom danu izgubila je dom, rutinu, poznati glas i ruku koja ju je mazila.

Lola je križanka terijera, stara devet godina. U psećim godinama to znači da su one bezbrižne, razigrane mladenačke faze iza nje. Zna ona to. Osjeti u kostima i u sporijem koraku da su najbolje godine možda prošle. Ali isto tako vjeruje, i to je ono što slama i grije srce u isti mah, da ispred sebe ima još nekoliko sretnih godina. Nekoliko godina toplog kreveta i poslastica koje je zavrijedila.  Nekoliko godina šetnji uz osobu koja je voli. Nekoliko godina pripadanja.

U skloništu je tiha i zahvalna. Ne traži puno. Malo pažnje, malo nježnosti, malo ljudskog društva. Kad je pomazite, ne uzima to zdravo za gotovo. Gleda vas očima koje su već jednom voljele i izgubile. Očima koje pitaju "Hoćeš li ti ostati".

Stariji psi često čekaju dulje. Ljudi žele štene, početak, "cijeli život ispred sebe". A Lola ne nudi deset ili petnaest godina. Ona nudi ono što je ostalo, ali to "što je ostalo" ispunjeno je odanošću, smirenošću i tihom zahvalnošću kakvu samo zreli pas može dati.

Udomiti Lolu znači dati priliku nekome tko je već jednom imao dom i izgubio ga bez svoje krivnje. Znači pokazati da ljubav nema rok trajanja. Znači dokazati da i oni u poznijim godinama zaslužuju novu šansu. Možda baš vi možete biti njezin novi početak. Možda će baš vaša kuća ponovno postati nečiji cijeli svijet.

Zamislite kako vas dočekuje na vratima. Ne skače kao štene, ne ruši sve pred sobom. Samo maše repom, tiho i odano, kao da vam želi reći "Hvala ti što si došao po mene". Zamislite večeri u kojima će ležati uz vaše noge, zadovoljna jer ponovno nekome pripada. Zamislite šetnje u kojima neće vući ni žuriti, nego će koračati uz vas, zahvalna za svaki novi dan.

Lola ne traži savršen dom. Ne treba veliko dvorište ni luksuz. Treba srce koje razumije da je izgubila sve i da joj je potrebna sigurnost. Treba nekoga tko će joj obećati da je ovo posljednja stanica, dom iz kojeg se više nikada neće morati seliti. Treba prijatelja koji će upravo kao i ona, uz njega biti do kraja.

Ako osjećate da u vašem domu i srcu ima mjesta za Lolu, javite se na: udomljavanje@dumovec.hr

