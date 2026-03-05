Obavijesti

DIRLJIVA VIRALNA PRIČA

FOTO Majmunčić Punch sad je glavni u društvu: Plišanca bacio

Punch, beba makakija, polako prerasta plišanog orangutana koji mu je pružao utjehu nakon što su ga majka i drugi majmuni u zoološkom vrtu u blizini Tokija odbacili. Njegova priča o odrastanju i prilagodbi dirnula je mnoge, a svaki njegov korak prema neovisnosti pomno se prati...
Fotografije malenog Puncha kako za sobom vuče igračku veću od sebe brzo su obišle svijet i privukle golemu pažnju. Kada bi ga drugi, stariji majmuni otjerali od sebe, Punch bi utjehu potražio u zagrljaju svog plišanog prijatelja. | Foto: ichikawa_zoo/X
