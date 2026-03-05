FOTO Majmunčić Punch sad je glavni u društvu: Plišanca bacio

Punch, beba makakija, polako prerasta plišanog orangutana koji mu je pružao utjehu nakon što su ga majka i drugi majmuni u zoološkom vrtu u blizini Tokija odbacili. Njegova priča o odrastanju i prilagodbi dirnula je mnoge, a svaki njegov korak prema neovisnosti pomno se prati...
Fotografije malenog Puncha kako za sobom vuče igračku veću od sebe brzo su obišle svijet i privukle golemu pažnju. Kada bi ga drugi, stariji majmuni otjerali od sebe, Punch bi utjehu potražio u zagrljaju svog plišanog prijatelja.
| Foto: ichikawa_zoo/X
Fotografije malenog Puncha kako za sobom vuče igračku veću od sebe brzo su obišle svijet i privukle golemu pažnju. Kada bi ga drugi, stariji majmuni otjerali od sebe, Punch bi utjehu potražio u zagrljaju svog plišanog prijatelja. |
Foto: ichikawa_zoo/X
Fotografije malenog Puncha kako za sobom vuče igračku veću od sebe brzo su obišle svijet i privukle golemu pažnju. Kada bi ga drugi, stariji majmuni otjerali od sebe, Punch bi utjehu potražio u zagrljaju svog plišanog prijatelja.
| Foto: ichikawa_zoo/X
Njega je majka napustila neposredno nakon rođenja, vjerojatno zbog iscrpljenosti, pa su brigu o njemu preuzeli timaritelji.
| Foto: ichikawa_zoo/X
Upravo su mu oni dali igračku kako bi ga potaknuli da vježba hvatanje, instinktivnu vještinu koja je ključna za preživljavanje novorođenih makakija u divljini.
| Foto: ichikawa_zoo/X
Ipak, u posljednje vrijeme Punch sve manje vremena provodi sa svojom igračkom. Primijetili su ga kako se penje na leđa drugog majmuna, sjedi s odraslima, a ponekad ga čak i drugi članovi čopora čiste i grle. To su jasni znakovi da ga zajednica polako prihvaća, što je oduševilo i posjetitelje koji su pratili njegovu priču.
| Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS
- Bilo je lijepo vidjeti ga kako raste, sada sam mirnija - rekla je Sanae Izumi, 61-godišnja obožavateljica Puncha iz Osake koja je došla u zoološki vrt jer je bila zabrinuta za bebu majmuna. - Presladak je!
| Foto: ichikawa_zoo/X
Nakon što su se njegove fotografije s igračkom proširile internetom prošlog mjeseca, Punch je postao toliko popularan da je zoološki vrt morao uvesti posebna pravila.
| Foto: ichikawa_zoo/X
Posjetitelje su zamolili da budu tihi, a vrijeme promatranja ograničili su na deset minuta kako bi se smanjio stres za više od pedeset drugih majmuna koji dijele nastambu.
| Foto: ichikawa_zoo/X
- Pomoći Punchu da nauči pravila majmunskog društva i bude prihvaćen kao član naša je najvažnija zadaća - izjavio je Kosuke Kano, 24-godišnji timaritelj.
| Foto: ichikawa_zoo/X
Činjenica da Punch sve više ignorira igračku zapravo je pozitivan znak njegovog razvoja. To pokazuje da stječe samopouzdanje i pronalazi sigurnost među ostalim majmunima, što je i bio krajnji cilj timaritelja.
| Foto: ichikawa_zoo/X
- Nadamo se da će prerasti plišanu igračku koja potiče njegovu neovisnost - rekao je direktor zoološkog vrta Shigekazu Mizushina.
| Foto: ichikawa_zoo/X
Iako Punch i dalje svaku noć spava sa svojim plišanim orangutanom, Mizushina je otkrio kako je sljedeći korak kojem se timaritelji nadaju vidjeti ga kako spava stisnut uz druge majmune.
| Foto: ichikawa_zoo/X
Foto X/@dondawastaken
Foto ichikawa_zoo/X
Foto ichikawa_zoo/X
Foto ichikawa_zoo/X
Foto ichikawa_zoo/X
Foto ichikawa_zoo/X