FOTO Majmunčić Punch sad je glavni u društvu: Plišanca bacio

Ipak, u posljednje vrijeme Punch sve manje vremena provodi sa svojom igračkom. Primijetili su ga kako se penje na leđa drugog majmuna, sjedi s odraslima, a ponekad ga čak i drugi članovi čopora čiste i grle. To su jasni znakovi da ga zajednica polako prihvaća, što je oduševilo i posjetitelje koji su pratili njegovu priču. | Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS