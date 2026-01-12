Obavijesti

Galerija

Komentari 8
VJEROVALI ILI NE

FOTO Malo je van gabarita! Pogledajte što je muškarac iz Makarske 'instalirao' na auto

Dok se jedni u Makarskoj muče s traženjem parkinga, drugi pomiču granice auto-industrije. Vlasnik jednog automobila odlučio je da su tvorničke krovne kutije precijenjene pa je posegnuo za legendarnim projektom 'uradi sam'...
Makarska: Vlasnik automobila na krov montirao improviziranu krovnu kutiju iz projekta "uradi sam"
Dok se jedni u Makarskoj muče s traženjem parkinga, drugi pomiču granice auto-industrije. Vlasnik jednog automobila odlučio je da su tvorničke krovne kutije precijenjene pa je posegnuo za legendarnim projektom 'uradi sam'. | Foto: PIXSELL
1/12
Dok se jedni u Makarskoj muče s traženjem parkinga, drugi pomiču granice auto-industrije. Vlasnik jednog automobila odlučio je da su tvorničke krovne kutije precijenjene pa je posegnuo za legendarnim projektom 'uradi sam'. | Foto: PIXSELL
Komentari 8

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026