Večeras je potpuna pomrčina Mjeseca, a iduća stiže tek 2029. godine. Evo gdje se sve vidi

U utorak, trećeg ožujka, Mjesec će proći izravno kroz Zemljinu sjenu, stvarajući potpunu pomrčinu. Stanovnici Australije i Novog Zelanda nalaze se u idealnom položaju za promatranje ovog nebeskog spektakla, koji se ovoga puta događa u razumno vrijeme, bez potrebe za buđenjem u sitne sate.

Tijekom utorka navečer, tamna sjena počet će prelaziti preko svijetlog i punog Mjeseca. Jednom kada Mjesec u potpunosti uroni u sjenu, poprimit će crvenkasti sjaj. Astronomi to nazivaju "totalitet", no u današnjem svijetu naziv "krvavi Mjesec" lako je zaokupio maštu javnosti.

Promatranje pomrčine Mjeseca podsjetnik je da smo dio fascinantnog svemira, a za to nije potrebna posebna oprema jer Mjesec obično nije teško pronaći na nebu. Ova pomrčina bit će naša posljednja prilika da vidimo krvavi Mjesec sve do 2029. godine, kada će jedan takav dočekati Novu godinu u ranim jutarnjim satima prvog siječnja.

Pomrčine Mjeseca spori su događaji kojima treba nekoliko sati da se u potpunosti odigraju. U ovom slučaju, Mjesecu će trebati 75 minuta da uđe u Zemljinu sjenu, što je poznato kao faza djelomične pomrčine. Nakon toga slijedi sat vremena totaliteta, kada Mjesec postaje crven, a zatim još 75 minuta dok izlazi iz sjene i vraća se u punu svjetlinu.

Kako izvještava Daily Mail Online, promatračima savjetuju da pronađu mjesto za gledanje udaljeno od svjetlosnog zagađenja i da dopuste očima deset do 15 minuta da se prilagode tami. Budući da je Zemljina sjena mnogo veća od Mjeseca, svi na noćnoj strani našeg planeta doživljavaju pomrčinu u isto vrijeme, uz prilagodbe za različite vremenske zone.

Foto: CHRISTIAN BRUNA/REUTERS

U većem dijelu Zapadne Australije pomrčina počinje dok je Mjesec još ispod horizonta. Kako Mjesec izlazi, bit će djelomično u sjeni, što će ga činiti teško uočljivim, posebno na svijetlom nebu u sumrak. Međutim, s vremenom će pomračeni Mjesec postati lakše vidljiv kako se penje više na istoku, a sumrak ustupa mjesto noći. U ostatku Australije pomrčina će početi kasnije navečer, s Mjesecom na istočnom nebu. Na Novom Zelandu pomrčina će početi znatno kasnije, u 22:50 po lokalnom vremenu, što će pružiti najbolje poglede jer će nebo biti potpuno tamno, a Mjesec visoko na sjeveru.

Stanovnici Sydneyja, Melbournea, Canberre i Hobarta moći će uživati u fenomenu između 22:04 i 23:02 po lokalnom vremenu. U Brisbaneu će se totalitet moći promatrati od 21:04 do 22:02, dok će stanovnici Adelaidea morati gledati u nebo između 21:34 i 22:32. U Darwinu će pomrčina biti vidljiva od 20:34 do 21:32, a u Perthu od 19:04 do 20:02.

Zašto Mjesec postaje crven?

Na pozadini svijetlog Mjeseca, Zemljina sjena isprva se čini crnom. Tek kada je Mjesec potpuno uronjen u sjenu, postaje vidljiv crvenkasti sjaj "krvavog Mjeseca". Koliko će crven Mjesec izgledati ovisi isključivo o stanju Zemljine atmosfere u tom trenutku. Što je atmosfera prašnjavija, to manje svjetlosti prolazi kroz nju, zbog čega Mjesec postaje tamne i duboke crvene boje.

S druge strane, čišća i prozirnija atmosfera dopušta prolazak više Sunčeve svjetlosti, obasjavajući Mjesec svijetlim narančastim sjajem. Samo crvena svjetlost uspijeva proći kroz atmosferu jer se plava svjetlost, koja ima kraću valnu duljinu, raspršuje. Taj proces, poznat kao Rayleighovo raspršenje, isti je onaj zbog kojeg je naše nebo plavo. Plava svjetlost ne prolazi kroz atmosferu prema Mjesecu jer je raspršena po cijelom nebu.

Budući da je Mjesečeva orbita blago nagnuta u odnosu na Zemljinu orbitu oko Sunca, ova tri nebeska tijela ne poravnavaju se uvijek savršeno da bismo mogli vidjeti potpunu pomrčinu Mjeseca. Tijekom sljedećih šest pomrčina Mjeseca, on će samo djelomično uroniti u Zemljinu sjenu, umjesto da bude potpuno prekriven.

Štoviše, tijekom tri pomrčine Mjeseca 2027. godine, Mjesec će ući samo u vanjsku i mnogo bljeđu Zemljinu polusjenu. Tehnički, Mjesec će blago potamniti, ali tu promjenu bit će gotovo nemoguće primijetiti. To je razlog više da cijenimo trenutke kada se nebeska geometrija poklopi i priušti nam veličanstvenu večer promatranja Mjeseca.