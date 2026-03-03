FOTO Ljubavnica Billa Gatesa 'ulovljena' s ruskom Agenticom 90-60-90. Iskoristio je i Epstein

Nakon što je milijarder i osnivač Microsofta Bill Gates nedavno priznao aferu s ruskom bridžisticom Milom Antonovom, u jeku novih otkrića iz 'Epsteinovih dosjea' isplivala je fotografija koja dodatno komplicira cijelu priču...
Nakon što je milijarder i osnivač Microsofta Bill Gates nedavno priznao aferu s ruskom bridžisticom Milom Antonovom, u jeku novih otkrića iz 'Epsteinovih dosjea' isplivala je fotografija koja dodatno komplicira cijelu priču...
| Foto: Maxim Online
Foto: Maxim Online
Antonova je, naime, snimljena u šetnji New Yorkom s Anom Chapman, zloglasnom špijunkom Kremlja, što otvara niz neugodnih pitanja za jednog od najmoćnijih ljudi svijeta, prenosi Daily Mail.
| Foto: Maxim Online
Fotografija, kako prenosi Daily Mail, prikazuje Antonovu i riđokosu Chapman kako nasmijane koračaju ulicom u blizini Wall Streeta. Snimka je nastala početkom 2010. godine, samo nekoliko mjeseci prije nego što je FBI uhitio Chapman i razotkrio prsten ruskih špijuna koji su godinama djelovali u SAD-u.
| Foto: X (Twitter)
Chapman, kći bivšeg KGB-ovog časnika, zbog svojih je tjelesnih mjera dobila nadimak "Agent 90-60-90" te je kasnije deportirana u Rusiju u sklopu razmjene zarobljenika. Iako nema dokaza da je Antonova bila umiješana u špijunažu, njezina veza s operativkom ruske obavještajne službe SVR baca novo, zabrinjavajuće svjetlo na njezinu aferu s Gatesom.
| Foto: Facebook
Gates, tada u pedesetima, upoznao je Milu Antonovu, koja je bila u dvadesetima, na bridž turniru 2009. godine. Njihova veza kasnije je postala oružje u rukama Jeffreyja Epsteina. Antonova je 2013. godine tražila 500.000 USD za pokretanje online platforme za učenje bridža te se preko Gatesovog savjetnika upoznala s Epsteinom.
| Foto: A. Chapman/Instagram
Iako nije uložio u njezin projekt, Epstein joj je platio tečaj programiranja i osigurao smještaj u svom stanu u New Yorku. Godinama kasnije, 2017., Epstein je navodno poslao Gatesu e-mail u kojem je tražio da mu nadoknadi troškove školovanja za Antonovu.
| Foto: A. Chapman/Instagram
Poruka je, prema pisanju Wall Street Journala, imala jasan ucjenjivački ton, sugerirajući da Epstein zna za aferu i da je spreman otkriti je.
| Foto: A. Chapman/Instagram
Ova ucjena bila je Epsteinov pokušaj da prisili Gatesa na sudjelovanje u njegovom humanitarnom fondu teškom više milijardi dolara, što je osnivač Microsofta na kraju odbio. Mila Antonova, koja danas živi u Kaliforniji, kasnije je izjavila da nije imala pojma o Epsteinovoj kriminalnoj pozadini.
| Foto: A. Chapman/Instagram
- Nisam imala pojma da je kriminalac ili da ima skrivene motive. Mislila sam da je samo uspješan poslovni čovjek koji želi pomoći. Gadim mi se Epstein i ono što je radio - poručila je u izjavi za medije.
| Foto: A. Chapman/Instagram
Gates se nedavno ispričao zaposlenicima svoje zaklade zbog "ogromne pogreške" povezane s Epsteinom, priznavši pritom dvije afere, jednu s Antonovom, a drugu s neimenovanom ruskom nuklearnom fizičarkom. No, pitanje koje ostaje visjeti u zraku jest je li Epstein, osim za aferu, znao i za vezu Antonove s Anom Chapman, te je li i to namjeravao iskoristiti.
| Foto: A. Chapman/Instagram
