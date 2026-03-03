Obavijesti

UCJENE I RUSKA VEZA

FOTO Ljubavnica Billa Gatesa 'ulovljena' s ruskom Agenticom 90-60-90. Iskoristio je i Epstein

Nakon što je milijarder i osnivač Microsofta Bill Gates nedavno priznao aferu s ruskom bridžisticom Milom Antonovom, u jeku novih otkrića iz 'Epsteinovih dosjea' isplivala je fotografija koja dodatno komplicira cijelu priču...
