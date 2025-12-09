Obavijesti

'BOJE SE MOJE LJEPOTE'

FOTO Marina: 'Prijateljice me ne zovu na božićnu večeru. Misle da ću ukrasti njihove muževe...'

"Prijateljice me više ne zovu na božićne večere, djevojke se boje da ću im oteti partnere. Misle kako će dečki pasti u napast. Dečko jedne moje prijateljice mi je to priznao u poruci", tvrdi brazilska influencerica i manekenka Marina Smith...
'I found out my friends are not inviting me to Christmas dinner because I'm single'
Kako tvrdi Martina, njezina ju je grupa prijateljica odlučila ne pozvati na tradicionalnu božićnu večeru iz bizarnog razloga, smatraju da je previše atraktivna | Foto: Profimedia
