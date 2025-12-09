FOTO Marina: 'Prijateljice me ne zovu na božićnu večeru. Misle da ću ukrasti njihove muževe...'

"Prijateljice me više ne zovu na božićne večere, djevojke se boje da ću im oteti partnere. Misle kako će dečki pasti u napast. Dečko jedne moje prijateljice mi je to priznao u poruci", tvrdi brazilska influencerica i manekenka Marina Smith...
Kako tvrdi Martina, njezina ju je grupa prijateljica odlučila ne pozvati na tradicionalnu božićnu večeru iz bizarnog razloga, smatraju da je previše atraktivna
| Foto: Profimedia
Kako tvrdi Martina, njezina ju je grupa prijateljica odlučila ne pozvati na tradicionalnu božićnu večeru iz bizarnog razloga, smatraju da je previše atraktivna
|
Foto: Profimedia
Kako tvrdi Martina, njezina ju je grupa prijateljica odlučila ne pozvati na tradicionalnu božićnu večeru iz bizarnog razloga, smatraju da je previše atraktivna
| Foto: Profimedia
Smith, koju na društvenim mrežama prati gotovo milijun ljudi, za "urotu" je saznala od dečka jedne od prijateljica. "Rekao mi je da su napravile WhatsApp grupu bez mene. Tamo su raspravljale o tome kako su zabrinute zbog moje prisutnosti na večeri", rekla je prošle godine Marina za NY Post...
| Foto: Jam Press/CO Press Office
Glavni strah njezinih prijateljica navodno je bio taj da će njezina ljepota i status slobodne žene "privući neželjenu pažnju njihovih muževa".
| Foto: Jam Press/CO Press Office
Dodala je kako nikada nije pokazala interes za partnere svojih prijateljica...
| Foto: Profimedia
"Ja sam žena koja poštuje tuđe veze. Slijepo sam im vjerovala, no očito one meni nisu. Mislim da je sve ovo samo posljedica njihove ljubomore i nesigurnosti", kaže Marina...
| Foto: Jam Press/Disclosure/CO Press Office
Foto M. Smith/Instagram
Foto M. Smith/Instagram
Foto M. Smith/Instagram
Foto M. Smith/Instagram
Foto M. Smith/Instagram
Foto M. Smith/Instagram
Foto M. Smith/Instagram
Foto M. Thomas/Facebook
Foto M. Thomas/Facebook