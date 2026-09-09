FOTO 'Mašnice' jedva izdržale! Britanska voditeljica (55) ukrala svu pažnju na dodjeli nagrada...
Britanska televizijska zvijezda Amanda Holden ponovno je privukla pažnju na crvenom tepihu. Na ovogodišnjoj dodjeli "National Television Awards" u londonskoj O2 Areni 55-godišnja voditeljica pojavila se u vrlo odvažnoj ružičastoj haljini koja je odmah postala jedna od tema večeri. Ono što je ovu kreaciju učinilo posebno upadljivom bili su veliki izrezi na prednjem dijelu, raspoređeni poput slojevitih mašni. Haljina je imala dubok i vrlo naglašen dekolte...
Britanska televizijska zvijezda Amanda Holden ponovno je privukla pažnju na crvenom tepihu. Na ovogodišnjoj dodjeli "National Television Awards" u londonskoj O2 Areni 55-godišnja voditeljica pojavila se u vrlo odvažnoj ružičastoj haljini koja je odmah postala jedna od tema večeri. Ono što je ovu kreaciju učinilo posebno upadljivom bili su veliki izrezi na prednjem dijelu, raspoređeni poput slojevitih mašni. Haljina je imala dubok i vrlo naglašen dekolte, dok su strateški postavljeni izrezi dodatno otkrivali kožu.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION