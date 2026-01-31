Obavijesti

HALO, POLICIJA?!

FOTO Tko to tamo pjeva, ups... parkira. Ovako to Hrvati rade, neki uzmu mjesto i invalidima...

Da je u Hrvatskoj gradsko parkiranje sve slobodnijeg duha, potvrđuje i nova doza fotografija sa Facebook stranice Prometne zgode i nezgode. Neke od njih je zapravo teško i opisati, pogledajte sami...
'Fotke su snimljene u Šibeniku ispred trgovačkog centra na Ražinama. Bio je tamo sigurno pola sata, ali sam morao ići pa ne znam je li još tamo. A model ne znam, Merđo je.', kaže nam čitatelj.  | Foto: Snimio čitatelj 24sata
