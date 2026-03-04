ANKETA Čak 30% ne zna tko ovdje ima prednost. Znate li vi?

Fotografija objavljena u jednoj Facebook grupi izazvala je veliku raspravu o tome tko ima prednost u jednoj od najjednostavnijih situacija u prometu. Ono što je nevjerojatno je da je čak 30 posto ljudi odgovorilo pogrešno! Većina tih ljudi ima vozačku. Na fotografiji je crveni auto koji se približava raskrižju. Na raskrižju je znak koji pokazuje koja je ulica glavna i semafor koji radi. Upaljeno je zeleno svjetlo. Crveni auto ide ravno, a s druge strane dolazi autobus. Pitanje je koje vozilo ima prednost. Što vi kažete?

Postoje dvije skupine ljudi. Ona prva piše da odgovor ne može biti lakši. Semafor radi, jasno je tko ima prednost. Ona druga skupina ljudi upozorava prvu da moraju pripaziti na znakove. Kojoj vi pripadate? Da biste saznali odgovor na pitanje skrolajte dolje.

