Nakon Puncha, i ovaj majmunčić sve osvojio: 'Gle, vježba jogu!'

Foto: Gren Sowerby / Animal New/SIPA

Na jednoj fotografiji, pavijan leži na leđima s jednom nogom visoko podignutom iznad glave, dok na drugoj spaja stopala kao da je usred vježbe fleksibilnosti...

Admiral

Ove urnebesne fotografije zabilježile su trenutak u kojem se opušteni pavijan namještao u niz poza koje nevjerojatno podsjećaju na jogu dok se sunčao na safariju. Fleksibilnog primata fotografirao je Gren Sowerby (74) iz Whitley Baya tijekom vožnje Nacionalnim parkom Amboseli u veljači 2026. godine.

Smješten na niskom zidu pod afričkim suncem, pavijan je ispružio noge prema nebu, spojio stopala i čak zauzeo pozu koja podsjeća na joga položaj "sretne bebe". Sowerby je ispričao kako se cijela skupina opuštala na vrućini kada se jedan od njih odjednom počeo izvijati u neobične položaje.

MAKAKI MAJMUN FOTO Majmunčića Puncha sjetila se i Hrvatska vojska! Pogledajte
FOTO Majmunčića Puncha sjetila se i Hrvatska vojska! Pogledajte

​- Jednostavno su izgledali kao da uživaju na suncu - rekao je.

​- Ovaj je posebno izgledao kao da izvodi potpunu joga rutinu. U jednom je trenutku držao obje noge u zraku, kao da se rasteže nakon dugog dana - objasnio je.

Na jednoj fotografiji, pavijan leži na leđima s jednom nogom visoko podignutom iznad glave, dok na drugoj spaja stopala kao da je usred vježbe fleksibilnosti. Treća slika prikazuje ga potpuno opuštenog kako upija toplinu.

​- Nisam mogao vjerovati kakve je poze izvodio. Stvarno je izgledalo kao da je usred sata joge - dodao je Gren.

Foto: Gren Sowerby / Animal New/SIPA

Porijeklom iz Afrike i dijelova Arapskog poluotoka, pavijani su nevjerojatno prilagodljivi i mogu uspijevati u različitim okruženjima. Maslinasti, žuti i Chacma pavijani najčešće se nalaze u savanama i šumama, dok je hamadrija pavijan posebno prilagođen stjenovitim pustinjama i liticama Etiopije, Somalije i Saudijske Arabije. Neke populacije također nastanjuju tropske prašume i visokogorske zone.

Foto: Gren Sowerby / Animal New/SIPA

