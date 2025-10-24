FOTO Na tetovaže potrošila 200 tisuća eura. Sad ih uklanja: '10 godina nisam vidjela svoje lice'

Unatoč tome što uklanja tetovaže s lica, Amber ne odustaje od svoje strasti. Inzistira na tome da njezina odluka nije potaknuta osudom društva, koju često doživljava. "Ljudi osuđuju ono što ne razumiju. Kad me pogledaju, to je obično pogled gađenja", kaže ona, ali dodaje da to ne doživljava negativno. "Uklanjanje tetovaža s lica nije zbog osude, jednostavno sam prerasla te tetovaže." | Foto: Profimedia