FOTO Na tetovaže potrošila 200 tisuća eura. Sad ih uklanja: '10 godina nisam vidjela svoje lice'
Amber Luke, 30-godišnja Australka poznata pod nadimkom "Zmajeva djevojka", provela je posljednje desetljeće prekrivajući svoje tijelo tintom, ponosno je nosila titulu "najtetoviranije žena Australije". Nakon što je potrošila više od 225.000 eura na 600 tetovaža koje prekrivaju 98 posto njezine kože, Amber je donijela odluku koja je iznenadila mnoge – odlučila je ukloniti svih 36 tetovaža sa svog lica.
| Foto: Profimedia