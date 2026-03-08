Obavijesti

FOTO 'Nagovorila sam dečka da postane ovisan o operacijama. Sad imamo iste umjetne guze'

Influencerica iz Miamija nagovorila je svog partnera da postane 'opsjednut' plastičnim operacijama baš poput nje, a to uključuje i da imaju jednake umjetne stražnjice. Kada je Angel upoznala Matea, privlačnost je bila trenutačna, no samoprozvana 'ikona plastične kirurgije' znala je da ima prostora za napredak, prenosi The Sun
Foto: Instagram
