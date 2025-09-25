LEGENDARNA MANIFESTACIJA
FOTO Dirndl i pivo: Ovo su najljepše dame Oktoberfesta
Oktoberfest je u punom zamahu! Legendarnu manifestaciju ove godine možete posjetiti do 5. listopada. Ove godine očekuju se milijuni posjetitelja, možda padne rekord iz 2023. godine kad je festival posjetilo više sedam milijuna ljudi. A za Oktoberfest je odjeća jednako važna kao i pivo. I domaći i turisti vole se odjenuti u tradicionalne bavarske nošnje. Brojne dame, poznate i nepoznate, već su ove godine zasjale u dirndlima, klasičnim haljinama koje se sastoje od pripijene bluze, korzeta, pune suknje i pregače. U galerije pogledajte najljepše dame ovogodišnjeg Oktoberfesta, a ako ga planirate posjetiti, važna informacija je kako ove godine kultna Maß piva stoji oko 15 eura u prosjeku...