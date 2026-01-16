Obavijesti

FOTO Najteži izbor: Svako naše mjesto svoj kip Tuđmana ima. Koji vam je Franjo najbolji?

U četvrtak je, na Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, u Unešiću svečano otkrivena bista prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tuđmana...
Bistu je izradio kipar Nikola Vudrag, a predstavljena je uz načelnika Općine Unešić Marka Parata i vijećnike Općinskog vijeća, kao i hrvatske branitelje i članove obitelji poginulih branitelja, te brojne mještane i učenike OŠ Jakova Gotovca. | Foto: Šibensko-kninska županija
Bistu je izradio kipar Nikola Vudrag, a predstavljena je uz načelnika Općine Unešić Marka Parata i vijećnike Općinskog vijeća, kao i hrvatske branitelje i članove obitelji poginulih branitelja, te brojne mještane i učenike OŠ Jakova Gotovca. | Foto: Šibensko-kninska županija
