FOTO Najteži izbor: Svako naše mjesto svoj kip Tuđmana ima. Koji vam je Franjo najbolji?

U četvrtak je, na Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, u Unešiću svečano otkrivena bista prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tuđmana...
Bistu je izradio kipar Nikola Vudrag, a predstavljena je uz načelnika Općine Unešić Marka Parata i vijećnike Općinskog vijeća, kao i hrvatske branitelje i članove obitelji poginulih branitelja, te brojne mještane i učenike OŠ Jakova Gotovca.
Spomen-bistu su potom svečano otkrili župan Paško Rakić i hrvatski branitelj i dugogodišnji općinski vijećnik Dinko Milić, nakon čega je bistu blagoslovio župnik župe Unešić, fra Josip. U Hrvatskoj ima mnoštvo skulptura posvećenih Tuđmanu. Ovo su neke od njih...
Pridraga: Spomenik dr. Franji Tuđmanu 28.11.2018., Photo: Dino Stanin/PIXSELL
Zagreb: Postavljanje kipa Franje Tuđmana na križanju Vukovarske i Hrvatske bratske zajednice 03.12.2018., Autor kipa ja akademski kipar Kuzma Kovačić, a izliven je u bronci u Ljevaonici umjetnina Ujević. Kip je visok 4,2 metra. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Vukovar: Postavljanje bine na Trgu Republike 12.10.2018. Photo: Sanjin Strukić/PIXSELL
29.11.2018., Virovitica - Spomenik dr. Franje Tuđmana nalazi se na Trgu dr. Franje Tuđjmana ispred gradske knjižnice. Autor spomenika je akademski kipar Ante Jurkić. Kip je modeliran i izliven u bronci. Visina sjedeće figure je oko dva metra.
14.05.2015., Veliko Trgovišće - Rodna kuća prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.
Split: Spomenik dr. Franji Tuđmanu 29.11.2018., Split - Izmedju Biskupove palače i Rive nalazi se spomenik prvom hrvatskom predsjedniku. Photo: Miranda Cikotić/PIXSELL
04.12.2018., Slavonski Brod - Djelo akademskog kipara Kuzme Kovačića, na Trgu pobjede.
03.12,2018., Runovići, Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ploče: Spomenik 05.12.2018., Miranda Cikotić/PIXSELL
Pakoštane: 03.12.2018., Photo: Dino Stanin/PIXSELL
17.02.2018., Osijek, Photo: Davor Javorović/PIXSELL
Maslenica: 03.12.2018., Photo: Dino Stanin/PIXSELL
Makarska: 05.12.2018., djelo kipara Kazimira Hraste. Photo: Miranda Cikotić/PIXSELL
04.08.2016., Knin - Uoči proslave 21. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja održana generalna proba svečane proslave. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL
03.12.2018., Kamenmost, Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
21.01.2012., Jasenice - Spomenik su otkrili načelnik općine Jasenice Martin Baričević i sin Miroslav Tuđjman. Photo: Željko Mršić/PIXSELL
03.12.2018., Biograd, Photo: Dino Stanin/PIXSELL
Bjelovar: Bista dr. Franje Tuđmana smještena je ispred IV. Osnovne škole na bjelovarskog adresi Ulica Andrije Hebranga bb. Ilustracija. Photo: Damir Špehar/PIXSELL
03.12.2018., Bibinje - Spomenik Franji Tuđmanu.
Photo: Dino Stanin/PIXSELL
