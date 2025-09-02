1. DIO
FOTO Najveći misteriji svijeta: Neobjašnjiva knjiga, identitet ubojice i legenda o čudovištu...
Neke od ovih misterija stare su stoljećima, druge tek nekoliko desetljeća, ali zajedničko im je to da i dalje bude maštu, raspiruju rasprave i privlače istraživače, amatere i profesionalce podjednako. U prvom nastavku "Najvećih svjetskih misterija" donosimo priče koje su obilježile povijest i popularnu kulturu: tragični nestanak avijatičarke Amelie Earhart, legendarno čudovište iz škotskog jezera Loch Ness, jeziva ubojstva Trbosjeka iz Londona, zagonetni nestanak kolonije Roanoke, nepročitani Voynichev rukopis te navodni pad NLO-a kod Roswella. Svaka od ovih priča otvara bezbroj pitanja i nudi tek djeliće odgovora.