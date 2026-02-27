Obavijesti

NAJZAŠTIĆENIJI ZNAK U GRADU

FOTO Nevjerojatno. Ovaj znak u Zagrebu čuva čak deset stupića: 'Cijena jednog ide i do 200 €'

Dok jedni smatraju da je riječ o pretjerivanju i lošem planiranju, drugi ističu kako su zaštitni stupići postavljeni kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje i oštećivanje prometne signalizacije, što je u užem centru grada česta pojava

Deset stupića postavljeno je u Draškovićevoj ulici, točno oko jednog prometnog znaka, koji je tako postao vjerojatno najzaštićeniji znak u gradu. Prizor metalnih stupića raspoređenih u krug oko znaka izazvao je lavinu komentara. Dok jedni smatraju da je riječ o pretjerivanju i lošem planiranju, drugi ističu kako su zaštitni stupići postavljeni kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje i oštećivanje prometne signalizacije, što je u užem centru grada česta pojava.

U gradskoj upravi ranije su isticali kako su stupići dio šire strategije povećanja sigurnosti u prometu i zaštite javne imovine, osobito na lokacijama gdje vozači učestalo ignoriraju prometna pravila. Također su naglašavali da je dugoročno jeftinije spriječiti štetu nego sanirati posljedice oštećenja.

Prometne stupiće nabavio je i postavio Grad, odnosno Zagrebački holding, a kako je već navedeno, nabava se nije odnosila na samo jednu vrstu pa su se i cijene razlikovale, sukladno predmetu nabave. Ipak, jasno je da svaka vrsta ima istu namjenu, a to je sprječavanje prolaska vozila. Cijena jednog metalnog zaštitnog stupića tip ‘Zagreb’ kojeg nabavlja i postavlja Zagrebački holding, podružnica zagrebačke ceste iznosila je 146,63 eura, dok je cijena jednog elastičnog zaštitnog stupića zajedno s postavljanjem iznosila 173,00 eura, rečeno je iz Grada za Bauštela.hr.

