FOTO Nevjerojatno! Iz kreveta palite veš mašinu. Ovaj stan u Zagrebu prodaju za 73.000 eura

Prodaju se dva stana u Zagrebu. Za njih je potrebno izdvojiti 70-ak tisuća eura, a pogledajte što nude...
'Prodaje se udoban studio apartman u srcu Zagreba na lokaciji Bijenik, Črnomerec. Savršeno za one koji traže gradski život, ovaj studio nudi sve što vam je potrebno za udoban boravak', piše u oglasu.
'Nalazi se u mirnoj ulici okružen brojnim pogodnostima poput trgovina, parka, fitness centra, crkve te dječjeg igrališta. Zahvaljujući blizini autobusa i javnog prijevoza, savršeno je povezan s ostatkom grada', dodaju iz agencije Re/Max Commercial.
'Studio je dio privatnog vlasništva i vlasnik trenutno živi u objektu. Potpuno namješten, s podnim grijanjem na struju i dodatnom opcijom električnog grijanja, osigurava toplinu i udobnost u svim godišnjim dobima. Klimatizirano okruženje i kuhinja s blagovaonicom dodaju vrijednost ovoj nekretnini. Sastoji se od jedne sobe i kupaonice, s podrumskom etažom', dodaju.
Stan ima 18 kvadrata, a cijena mu je 73.000 eura.
Iste kvadrature je i stan koji se prodaje na Trešnjevci.
'Prodaje se garsonijera uređena 2023. godine u dobro održavanoj zgradi, s izlazom na vrt', piše u oglasu.
Sastoji se od: dnevnog boravka/sobe, kupaonice, kuhinje i blagovaonice.
'Idealna prilika za investiciju. Stan se trenutno koristi za najam', navode iz agencije Eurohome nekretnine.
Stan ima 18 kvadrata, a prodaje se za 75.000 eura.
