Obavijesti

Galerija

Komentari 6
KAKO VAM SE ČINI?

FOTO Nevjerojatno! Iz kreveta palite veš mašinu. Ovaj stan u Zagrebu prodaju za 73.000 eura

Prodaju se dva stana u Zagrebu. Za njih je potrebno izdvojiti 70-ak tisuća eura, a pogledajte što nude...
FOTO Nevjerojatno! Iz kreveta palite veš mašinu. Ovaj stan u Zagrebu prodaju za 73.000 eura
'Prodaje se udoban studio apartman u srcu Zagreba na lokaciji Bijenik, Črnomerec. Savršeno za one koji traže gradski život, ovaj studio nudi sve što vam je potrebno za udoban boravak', piše u oglasu.  | Foto: Njuskalo/Remax
1/12
'Prodaje se udoban studio apartman u srcu Zagreba na lokaciji Bijenik, Črnomerec. Savršeno za one koji traže gradski život, ovaj studio nudi sve što vam je potrebno za udoban boravak', piše u oglasu.  | Foto: Njuskalo/Remax
Komentari 6

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025