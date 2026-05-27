Nicholas se nakon kobnog leta više ne može seksati: 'Kipuća kava ozlijedila mi je penis!'

Jedan putnik na avionskom letu ostao je s trajnim ožiljcima na penisu nakon što mu se šalica vruće kave prolila u krilo sa stolića za posluživanje. Tvrdi da je osoblje avioprijevoznika ignoriralo njegove muke, pa čak i ismijavalo njegovu nesreću.

Nicholas Gibbs (41) izjavio je kako je trpio "mučnu bol" nakon što je kipuća tekućina progorjela donji dio njegove trenirke tijekom leta iz Las Vegasa za londonski Heathrow. Zbog nesreće koja mu je, kako kaže, promijenila život, sada tuži zrakoplovnu tvrtku Virgin Atlantic.

Prema njegovim riječima, kabinsko osoblje stavilo je kavu na već pretrpani stolić ispred njega, a ona se samo "pet ili deset sekundi" kasnije prolila po njegovu krilu. Gibbs vjeruje da je stolić bio "jako nagnut i previše klimav da bi nosio hranu i piće".

​- Bilo je to nešto što nikad prije nisam osjetio. Ovaj događaj imao je ogroman utjecaj na moj život - rekao je Gibbs.

​- Moj stolić već je bio prilično pun hrane koja mi je poslužena ranije tijekom leta kada su mi donijeli šalicu kave. Stavili su je na stolić i gotovo odmah je skliznula i prolila mi se u krilo. Bilo je jasno da je stolić bio jako nagnut i previše klimav. Bio sam u apsolutnoj agoniji, ali i u potpunom šoku jer je mučna bol bila jednostavno nepodnošljiva.

"Smijali su se i šalili na moj račun"

Nicholas, o čijem je slučaju izvijestio Daily Star, oštro je kritizirao "sramotan" odgovor osoblja Virgin Atlantica i tvrdi da su se smijali incidentu. Kaže da je prošlo dvadesetak minuta prije nego što je itko išta poduzeo.

​- Virgin je bio potpuno beskoristan od početka do kraja. Prošlo je otprilike 20 minuta prije nego što je itko išta poduzeo, a i to je bilo samo da mi daju bocu vode da polijem po krilu. Zatim sam proveo oko sat vremena sjedeći na potpuno mokrom sjedalu, naravno, u velikim bolovima, prije nego što su mi konačno stavili kremu za opekline na penis i zamotali ga zavojem - ispričao je.

​- Svi u zrakoplovu znali su što se dogodilo i bilo je stvarno neugodno kada su mi dva člana kabinskog osoblja Virgin Atlantica pružala pomoć u jednoj od kuhinja zrakoplova. Smijali su se i šalili na taj račun, što također nije pomoglo.

Posljedice koje su mu promijenile život

Nicholasu su dali paracetamol za ublažavanje bolova i široku pidžamu jer mu je trenirka bila natopljena. Uvjeravali su ga da će mu po slijetanju u Heathrow biti dostupna daljnja medicinska pomoć, no to se nikada nije dogodilo.

​- U toj fazi penis mi je bio pun mjehura, a zavoj koji su stavili je spao. Organizirali su da me netko dočeka u zračnoj luci, ali to se nikada nije dogodilo, što je bila potpuna šala. I to je bilo zadnje što sam čuo od Virgina. Bez naknadnih poziva, bez dopisa, ništa. Mislim da nisu ni prijavili što se dogodilo - rekao je Gibbs.

Zbog ozljeda nije mogao imati spolne odnose sa svojom partnericom Claire, s kojom je u vrijeme incidenta prošlog prosinca pokušavao dobiti dijete. Kaže kako su im rane odgodile te planove. Također, kao stalni njegovatelj svoje majke, koja boluje od bolesti motornih neurona, nije joj mogao pružiti potrebnu skrb zbog prevelikih bolova.

​- Iskreno, imalo je ogroman utjecaj na moj život. Bilo je teško ne moći se brinuti o mami onoliko koliko bih želio, a Claire i ja smo se nadali da ćemo do sada već čekati dijete. To je također imalo mentalni utjecaj na mene. Kad se sve zbroji, to je moja muškost i nikada više neće biti ista. Ono što se dogodilo promijenilo mi je život.

Glasnogovornik Virgin Atlantica ispričao se zbog neugodnosti koje je gospodin Gibbs doživio.

"Željeli bismo se ispričati zbog iskustva koje je gospodin Gibbs imao na letu. U Virgin Atlanticu, sigurnost i dobrobit naših kupaca i naših ljudi uvijek su nam na prvom mjestu", stoji u priopćenju.

*uz korištenje AI-ja