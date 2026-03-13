FOTO Noć prije svadbe doznala da je zaručnik vara: Ono što je napravila oduševilo je sve...

Dan vjenčanja trebao bi biti najsretniji u životu, no za mladenku poznatu samo kao Casey pretvorio se u pozornicu za javnu osvetu koja je obišla svijet...
Dan vjenčanja trebao bi biti najsretniji u životu, no za mladenku poznatu samo kao Casey pretvorio se u pozornicu za javnu osvetu koja je obišla svijet. Samo nekoliko sati prije nego što je trebala izreći sudbonosno "da" muškarcu s kojim je provela šest godina, otkrila je njegovu višemjesečnu aferu. Umjesto da otkaže ceremoniju, odlučila je prošetati do oltara i umjesto zavjeta, pred svim gostima pročitati lascivne poruke koje je njezin zaručnik slao drugoj ženi, pisao je NY Post o ovom slučaju od prije nekoliko godina, koji i danas svako malo postane viralan na društvenim mrežama.
Drama je započela noć prije vjenčanja. Casey je bila u hotelskoj sobi sa svojim djeverušama, slavila je svoje posljednje sate kao slobodna žena, kad joj je na mobitel stigla poruka s nepoznatog broja. Očekujući još jednu čestitku, ostala je šokirana kada je vidjela niz snimki zaslona. Radilo se o eksplicitnim porukama koje je njezin zaručnik, Alex, razmjenjivao s ljubavnicom. Poruke su bile popraćene i zajedničkim selfijima, a sve je zaokružila rečenica pošiljatelja: "Ja se ne bih udala za njega. Hoćeš li ti?".
Casey je u nevjerici čitala sadržaj koji je otkrio aferu koja je trajala mjesecima, a neke od poruka poslane su samo nekoliko dana prije vjenčanja. Bile su ispunjene dogovorima za zajedničke vikende i eksplicitnim sadržajem.
"Tvoje tijelo je je*eno nevjerojatno. I znaš ga koristiti. Volio bih da moja cura ima barem polovicu tvojih vještina", glasila je jedna od poruka koju je Alex poslao ljubavnici. U drugoj je pisalo: "Ovaj vikend. Ti i ja. Dogovoreno, komadu. Ponesi svoju najbolju igru".
Kako je kasnije Casey opisala, u tom se trenutku njezin svijet srušio. Prijateljice su, bijesne na Alexa, inzistirale da odmah otkaže vjenčanje i suoči se s njim, no ona je bila previše shrvana da bi reagirala.
Casey nije spavala cijelu noć, preplavljena tugom i šokom. No, kada je svanulo, donijela je odluku koja je iznenadila njezine prijateljice. Nije ga nazvala niti otkazala ceremoniju. Odlučila je nastaviti s planom, ali uz dramatičan preokret. "Probudila sam djevojke i rekla im svoju odluku: idem na vjenčanje kako je planirano i razotkrit ću ga pred našim prijateljima i obitelji"- ispričala je.
Obukla je svoju vjenčanicu, uzela buket i koračala prema oltaru gdje ju je čekao nasmiješeni Alex, nesvjestan što slijedi. Kada je došao trenutak za izricanje zavjeta, Casey je duboko udahnula, okrenula se prema okupljenim gostima i započela svoj govor.
"Danas neće biti vjenčanja. Čini se da Alex nije osoba kakvom sam ga smatrala", rekla je, dok su gosti i Alexova obitelj u nevjerici promatrali.
Zatim je izvadila mobitel i, drhtavim glasom, počela naglas čitati svaku poruku koju je primila. Čitala je o njegovim planovima s ljubavnicom, o tome kako mu nedostaje i kako nikada prije nije osjetio takvu povezanost. Sa svakom pročitanom riječi, boja je nestajala s Alexova lica. Stajao je ukopan, bez ijedne riječi. Kada je završila, pogledala ga je ravno u oči. Mladoženja je, ne rekavši ništa, napustio crkvu, a za njim je krenuo i njegov kum. Njegova je obitelj prizor promatrala s užasom.
Nakon što je Alex otišao, Casey se ponovno obratila gostima. "Volim vas sve i koliko god ovo bilo grozno, drago mi je što ste svi ovdje. Danas neće biti svadbenog domjenka, ali umjesto toga, bit će proslava iskrenosti, pronalaženja prave ljubavi i slijeđenja vlastitog srca, čak i kada boli", poručila je.
Priča kaže da je umjesto otkazanog vjenčanja priređena "luda zabava", a mladenki su se pridružili gosti. Naravno, ne baš svi s mladoženjine strane, ali poneki... Njezina priča ubrzo je postala viralni hit, a korisnici interneta diljem svijeta hvalili su njezinu hrabrost. "Spasila si se godina patnje u braku koji ne bi uspio", "Kakva nevjerojatna samokontrola. Obući vjenčanicu samo da bi ga razotkrila", samo su neki od komentara podrške koji su preplavili društvene mreže.
