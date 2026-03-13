Obavijesti

JAVNA OSVETA

FOTO Noć prije svadbe doznala da je zaručnik vara: Ono što je napravila oduševilo je sve...

Dan vjenčanja trebao bi biti najsretniji u životu, no za mladenku poznatu samo kao Casey pretvorio se u pozornicu za javnu osvetu koja je obišla svijet. Samo nekoliko sati prije nego što je trebala izreći sudbonosno "da" muškarcu s kojim je provela šest godina, otkrila je njegovu višemjesečnu aferu. Umjesto da otkaže ceremoniju, odlučila je prošetati do oltara i umjesto zavjeta, pred svim gostima pročitati lascivne poruke koje je njezin zaručnik slao drugoj ženi, pisao je NY Post o ovom slučaju od prije nekoliko godina, koji i danas svako malo postane viralan na društvenim mrežama. | Foto: canva, ilustracija
