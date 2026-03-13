FOTO Noć prije svadbe doznala da je zaručnik vara: Ono što je napravila oduševilo je sve...

Drama je započela noć prije vjenčanja. Casey je bila u hotelskoj sobi sa svojim djeverušama, slavila je svoje posljednje sate kao slobodna žena, kad joj je na mobitel stigla poruka s nepoznatog broja. Očekujući još jednu čestitku, ostala je šokirana kada je vidjela niz snimki zaslona. Radilo se o eksplicitnim porukama koje je njezin zaručnik, Alex, razmjenjivao s ljubavnicom. Poruke su bile popraćene i zajedničkim selfijima, a sve je zaokružila rečenica pošiljatelja: "Ja se ne bih udala za njega. Hoćeš li ti?". | Foto: canva, ilustracija