FOTO Nosi nadimak 'guza koja ometa'. Kaže da joj ne smeta: 'Sve prirodno. Nema silikona...'
Carolina Arjonas brazilska je manekenka poznata pod nadimkom "guza koja ometa". Zaradila ga je u plesnoj školi, kaže kako joj ne smeta jer predano radi na svojoj stražnjici... "Nije me briga ako ljudi pričaju o mojoj guzi jer treniram naporno svakog dana. Radim čučnjeve svakodnevno kako bi sve izgledalo dobro", kazala je Brazilka nedavno za g1.
| Foto: C. Arjonas/Instagram