ŠTO STE ČEKALI? Ovi ljudi imali su priliku kazniti monstruma koji je ubio Luku. Nije bilo hitno

Kristijan Aleksić je opasan. To kažu njegovi susjedi, to vjeruje i njegova obitelj, koja izbjegava kontakt, to govori i njegov dosje. Prvi put je ubio s 18, prema njegovim riječima, da vidi kako je to. Nožem koji je sam izradio. U zatvoru mu se "zacrnilo" pa je drugog zatvorenika udario daskom za rezanje i dva puta nožem ubo u vrat. Teško ga je ozlijedio. Opet nož.

Godine 2020. dobio je kaznu od 1600 kuna i zabranu prilaska strini, kojoj je prijetio. Zašto samo ta packa po prstima? Jer su mu zbog rehabilitacije izbrisali dvije teške krađe iz dosjea iz 1998. i 2000. godine. Ubojstvo nije, ali, eto, sudac nije povezao da, kad ubojica prijeti, to nije samo prijetnja. Onda 2023. godine Aleksiću u kući pronađu pištolj, pušku koju je sam "prilagodio" i 47 komada streljiva. Uhitili su ga, ispitali i pustili. I nikome se nije upalila crvena lampica zbog pitanja što će osuđenom ubojici dva komada oružja i 47 metaka. Sigurno ne da sadi cvijeće.

VIDEO Drnišani o suživotu s ubojicom: 'Sijao je strah. Znam dio obitelji koji je živio s njim, strepili su...'

- Što se tiče postupanja Općinskog državnog odvjetništva 2023. povodom kaznene prijave policijske uprave radi kaznenog djela neovlaštenog posjedovanja i proizvodnje oružja i eksplozivnih tvari, točno je da je podnesena kaznena prijava, točno je da je on uhićen. Nije išao prijedlog za određivanje istražnog zatvora - rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je s pravom poslao svoju zamjenicu u izvanredni nadzor u Općinsko državno odvjetništvo u Šibenik.

ODO Šibenik podignuo je optužnicu protiv Aleksića 27. rujna 2023. godine, pet mjeseci nakon uhićenja. Optužnica je potvrđena 21. studenog te godine.

Tko su rukovodeći ljudi Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku?

Što se tiče odgovornosti ODO Šibenik, koje vodi Tonko Ivić, pitanje je zašto nisu tražili istražni zatvor za Aleksića. U tom Općinskom državnom odvjetništvu voditelj Kaznenog odjela je Zoran Tešulov. Plaća zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Šibeniku definira se prema Zakonu o plaćama pravosudnih dužnosnika. Kreće se u rasponu od 2500 do 3300 eura neto, ovisno o ostvarenom radnom stažu, osobnim odbicima i koeficijentu koji ovisi o godinama staža u pravosuđu.

Nismo uspjeli doznati čiji je ovo konkretno predmet, no iskustvo govori da, ako bude kakve odgovornosti, ta će osoba biti "Pedro". Sustavne promjene trebamo zahtijevati, ali su male šanse da ćemo ih doživjeti. Idemo dalje.

Tko su odgovorni na Općinskom sudu u Šibeniku?

Predmet je prvo stigao sutkinji Općinskog suda u Šibeniku Nives Vrvilo. Ona je danas i predsjednica odjela za mladež tog suda. Na ovom sudu radi od 1998. godine, a 2024. kandidirala se za sutkinju Ustavnog suda. Nije ušla u uži izbor. Kod nje predmet stoji do 10. travnja 2024. godine. Za tromjesečje u kojem je podignuta optužnica protiv Aleksića, prema šturom izvješću o radu, šibenski općinski sud imao je 16.745 neriješenih predmeta, dobili su još 3889, među kojima je i ovaj Aleksićev, a riješili su samo 3004 predmeta. To znači da su u 2024. godinu ušli sa 17.630 neriješenih predmeta.

Dana 11. studenog 2024. godine predmet stiže sutkinji Aniti Plenči, koja je za sutkinju tog suda imenovana sedam mjeseci prije toga. Prema podacima Državnog sudbenog vijeća, po broju bodova bila je 10. od svih kandidata koji su se javili. Prije toga bila je viša sudska savjetnica na Županijskom sudu u Šibeniku. U tom periodu broj neriješenih predmeta na Općinskom sudu u Šibeniku se povećava. Na početku tromjesečja imali su 19.022 neriješena, 3896 novih, a riješili su samo 2945 predmeta.

Od tada pa do danas sutkinja Plenča nije održala niti jednu raspravu o Aleksiću, osuđenom ubojici kod kojeg su opet pronašli oružje. Nula.

S tog suda kažu da predmet jednostavno nije bio hitan. Prema pravilniku i nije spadao u tu kategoriju jer ODO nije tražio istražni zatvor. Ali to ne znači da ljudi mogu biti pušteni na milost i nemilost krvnika u društvu. Pravilnik je papir. Luka je bio osoba. I sad ga više nema. Ubio ga je osuđeni ubojica kod kojeg su pronašli oružje, koji je sklon izradi oružja i kojem u dvije godine suđenje nije ni počelo.

Njezin je šef predsjednik Kaznenog odjela Općinskog suda u Šibeniku, Stipe Čipčić. Čipčić je u medijima itekako poznat. Prije Šibenika, isti odjel vodio je u Kninu. Poznata je mrlja iz njegove karijere, kad je 1994. godine bio optužen za krađu humanitarne pomoći iz belgijske i talijanske donacije selima Miljevačkog platoa. Kako je pisao Index, 1994. je ŽDO Šibenik podignuo optužnicu, a predmet je otišao u zastaru. Ne može se tvrditi da je kriv ili nije, ali nas vjerojatno može tužiti jer to spominjemo. No važno je za kontekst jer je u inkriminirano vrijeme Čipčić bio tajnik drniškog HDZ-a i tajnik Općine Drniš. U svojem je selu svojedobno dočekao predsjednika dr. Franju Tuđmana.

Stvar je još bolja kad se uzme u obzir da su mu dopustili polaganje pravosudnog ispita iako se protiv njega vodio kazneni postupak te iako je 15 dana navodno proveo u pritvoru. Ispit je položio u ožujku, nekoliko dana prije nego što je protiv njega podignuta optužnica. I ništa se nije riješilo sve do 1998. godine, kad zbog izmjena zakona predmet odlazi u zastaru. Čipčić tad postaje sudac Prekršajnog suda u Drnišu. Iste godine u kojoj je Aleksić prvi put počinio tešku krađu. Nakon toga ide u Knin, gdje vodi kazneni odjel Općinskog suda, a onda na isto mjesto dolazi na Općinski sud u Šibeniku. I opet mu na sud dolazi Aleksić. Malo mjesto. Svi sve znaju.

Osim Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, koji evidentno nisu znali da, kad osuđeni ubojica kod sebe ima oružje, treba tražiti istražni zatvor te dignuti nos iz Pravilnika, uključiti zdravu logiku i shvatiti da je takvo nešto svakako hitan slučaj. Za do 3600 eura neto plaće mjesečno, to je najmanje za što bi trebali biti sposobni.