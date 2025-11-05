FOTO Objavili su fotke Chanel kuhinje, među kupcima i Hrvati. Prvi komentar srušio internet!
Dok se modni svijet divi kolekcijama visoke mode u Parizu i Milanu, u Kruševcu 'Namještaj Jevtić' preko društvenih mreža predstavlja novu liniju luksuza - kuhinje Chanel, Versace i Louis Vuitton. Dobro, ne baš te kuhinje, ali kuhinje na kojima piše tako...
Lokalna firma za proizvodnju namještaja, bar se tako nazivaju, postala je hit na društvenim mrežama nakon što su se pojavile fotografije njihovih kuhinjskih elemenata ukrašenih slavnim logotipima svjetskih modnih kuća. | Foto: Facebook/Namještaj Jevtić