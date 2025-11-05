KAKO VAM SE SVIĐA? FOTO Objavili su fotke Chanel kuhinje, među kupcima i Hrvati. Prvi komentar srušio internet!

Dok se modni svijet divi kolekcijama visoke mode u Parizu i Milanu, u Kruševcu 'Namještaj Jevtić' preko društvenih mreža predstavlja novu liniju luksuza - kuhinje Chanel, Versace i Louis Vuitton. Dobro, ne baš te kuhinje, ali kuhinje na kojima piše tako...