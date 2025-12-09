Obavijesti

FOTO 'Skoro su me izbacili s leta nakon brazilskog podizanja stražnjice. Pogledajte to čudo!'

Letenje avionom često može biti neugodno iskustvo, pogotovo ako ste zaglavljeni na srednjem sjedalu u redu od tri. Situacija postaje još izazovnija za osobe krupnije građe ili one iznimno visoke. Međutim, za jednu ženu putovanje se pretvorilo u pravu dramu, a kako tvrdi, razlog je bila njezina nova, bujna stražnjica...
Prema pisanju portala Daily Star, TikTokerica Saffron, poznata pod korisničkim imenom @saffronmariexx, objavila je video u kojem tvrdi: "Skoro su me izbacili iz aviona zbog mog BBL-a". Za one koji nisu upoznati s terminom, BBL je kratica za brazilsko podizanje stražnjice (Brazilian bum lift), popularni estetski zahvat. | Foto: Instagram
