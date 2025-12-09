FOTO 'Skoro su me izbacili s leta nakon brazilskog podizanja stražnjice. Pogledajte to čudo!'

Letenje avionom često može biti neugodno iskustvo, pogotovo ako ste zaglavljeni na srednjem sjedalu u redu od tri. Situacija postaje još izazovnija za osobe krupnije građe ili one iznimno visoke. Međutim, za jednu ženu putovanje se pretvorilo u pravu dramu, a kako tvrdi, razlog je bila njezina nova, bujna stražnjica...
Prema pisanju portala Daily Star, TikTokerica Saffron, poznata pod korisničkim imenom @saffronmariexx, objavila je video u kojem tvrdi: "Skoro su me izbacili iz aviona zbog mog BBL-a". Za one koji nisu upoznati s terminom, BBL je kratica za brazilsko podizanje stražnjice (Brazilian bum lift), popularni estetski zahvat.
Zbog značajnih zdravstvenih rizika, izvođenje BBL operacije u Velikoj Britaniji je otežano. Britanska nacionalna zdravstvena služba (NHS) upozorava da kirurški prijenos masti nosi ozbiljne opasnosti, navodeći: "BBL operacija ima najvišu stopu smrtnosti od svih estetskih zahvata. Glavna zabrinutost je da ubrizgana mast može uzrokovati začepljenje krvne žile u plućima (plućna embolija), što može biti smrtonosno."
Upravo zbog toga, Saffron je na zahvat otputovala u Tursku, a problem je nastao na povratnom letu za Ujedinjeno Kraljevstvo. Otkrila je da je "tijekom polijetanja i slijetanja" sjedila na posebnom "BBL jastuku".
Ipak, čim se znak za obavezno vezanje pojasa ugasio, počela je šetati po avionu i stajati u položajima koji su joj podizali stražnjicu. Takvo je ponašanje nužno nakon operacije jer pacijentice tijekom oporavka moraju izbjegavati sjedenje na operiranom području što je više moguće.
Saffron je tijekom noćnog leta razgovarala sa svojom prijateljicom, no tvrdi da su se neki putnici, koji su pokušavali spavati, počeli buniti zbog buke. Unatoč prigovorima, Saffron se nije obazirala, rekavši kako je to "njihov izbor" i da neće dopustiti da je nelagoda baci u "samosažaljenje".
"Moja prijateljica i ja smijemo razgovarati, hihotati se i smijati. Mogu šetati gore-dolje po prolazu koliko god puta želim. Ali način na koji su nas stalno opominjale dežurne 'Karen' u avionu bio je nevjerojatan", uzvratila je.
Međutim, mnogi su u komentarima na njezinoj objavi smatrali da je njezino ponašanje bilo "bezobzirno" prema drugima i da je upravo to razlog zašto je "skoro izbačena s leta".
Kritičari su bili glasni, a jedan od komentara je glasio: "Iako se slažem da ne morate spavati, prokleto je nepristojno biti glasan i ometati druge dok spavaju".
Drugi je korisnik tvrdio da incident "nema nikakve veze s BBL-om", već da je vjerojatno samo "bila naporna".
U međuvremenu, jedna je osoba izrazila zabrinutost, sugerirajući da joj operacija "uopće nije trebala".
"Govorim ovo s najboljom namjerom, bila si prirodno lijepa i prije, i ovo ti uopće nije trebalo. Znam da svatko donosi vlastite odluke, ali samo želim da znaš da si već imala sjajnu figuru, stvarno ti ovo nije trebalo", stajalo je u komentaru.
Cijeli je slučaj pokrenuo raspravu o granicama pristojnosti u javnom prijevozu i o tome gdje prestaje osobna udobnost, a počinje obzir prema drugim putnicima.
