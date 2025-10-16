Obavijesti

GLATKO NI(JE) SLATKO

FOTO Obrijali smo šefove država na nulu! Pogledajte Milanovića, Plenkovića, a tek Trumpa...

Jeste li se ikada zapitali kako bi izgledali politički moćnici kada bismo im 'skinuli' njihove prepoznatljive frizure? Znatiželja nas je natjerala da zavirimo iza pažljivo oblikovanih pramenova i politički ozbiljnih poza. Uz malo digitalne čarolije, odlučili smo ih ogoliti - doslovno, do ćelave glave. Rezultat? Pogledajte Milanovića, Plenkovića, Putina, Trumpa, Zelenskog, Vučića, Macrona, kralja Charlesa, Netanyahua, Milatovića...
Zagreb: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović
Zoran Milanović | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL
Zoran Milanović | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL
