FOTO Od Dilda preko Muffa sve do Pussija i Babine Guzice: Ova imena naselja će vas nasmijati

Kraj je radnog tjedna za većinu, pa samo vam pripremili malo zabavnog sadržaja. Od Fuckinga u Austriji preko Dilda u Kanadi sve do naše Babine Guzice, ovo su naselja, jezera, općine s imenima koja bi vas mogla nasmijati...
Podgaće: Podgaće se nalaze u Istarskoj županiji...
Gačice: Gačice se nalaze na samom sjeveru Hrvatske u Varaždinskoj županiji.
Kajgana se nalazi kod Garešnice...
Dražica: Gdje je Dražica? U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji...
Ženodraga: Ženodraga je naselje u sastavu općine Višnjan u Istri...
Tužno: Tužno je dio općine Vidovec. Prvi put se spominje u 14 stoljeću...
Krvavica: Krvavica se nalaze na makarskoj rivijeri...
Špičkovina: Špičkovina pripada Krapinsko-zagorskoj županiji...
Žena Glava (Vis)
Babina Guzica
Kurba vela
Fucking (Austrija) Od 2021. godine, iz vjerojatno vam jasnih razloga, mijenja ime u Fugging. Dok se zvalo Fucking, ljudi iz Europe i svijeta putovali bi tu samo kako bi se fotografirali kraj table. Koju su znali i krasti....
Dildo (Kanada): Jimmy Kimmel toliko je često spominjao ovo mjesto da su ga proglasili počasnim gradonačelnikom...
Muff (Irska). Irci su ponosni na svoj Muff..
Tumidaj (Poljska)
Fjuckby (Švedska) Aluzija vam je jasna...
Hell (Norveška)
Pussi (Estonija) Sve je jasno..
Pornic (Francuska). Pornic je popularno mjesto za odmor u Francuskoj...
Penistone (V. Britanija)
Big Ass jezero (Kanada)
