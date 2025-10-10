Obavijesti

FOTO Od Dilda preko Muffa sve do Pussija i Babine Guzice: Ova imena naselja će vas nasmijati

Kraj je radnog tjedna za većinu, pa samo vam pripremili malo zabavnog sadržaja. Od Fuckinga u Austriji preko Dilda u Kanadi sve do naše Babine Guzice, ovo su naselja, jezera, općine s imenima koja bi vas mogla nasmijati...
Podgaće: Podgaće se nalaze u Istarskoj županiji... | Foto: Google Maps
Podgaće: Podgaće se nalaze u Istarskoj županiji... | Foto: Google Maps
