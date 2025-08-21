'UZDRMALA INDUSTRIJU PA OTIŠLA...'
FOTO Od najpoznatije porno glumice svijeta do kuhanja i igrica: Novi život Sashe Grey...
Rođena je kao Marina Ann Hantzis 1988. godine, ali većini je poznatija pod svojim umjetničkim imenom - Sasha Grey. Nekoć je bila najpoznatija pornoglumica na svijetu, zatim je prešla u 'mainstream', pa se polako odlučila odmaknuti od javnosti. Danas na svojim društvenim mrežama objavljuje razne recepte, fotke s putovanja, streama dok igra igrice... U porno-industriji bila je tri godine, nikad nije planirala da je to bude posao za cijeli život... "Došla je, uzdrmala industriju i otišla", pisali su američki mediji...