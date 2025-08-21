Obavijesti

Galerija

Komentari 17
'UZDRMALA INDUSTRIJU PA OTIŠLA...'

FOTO Od najpoznatije porno glumice svijeta do kuhanja i igrica: Novi život Sashe Grey...

Rođena je kao Marina Ann Hantzis 1988. godine, ali većini je poznatija pod svojim umjetničkim imenom - Sasha Grey. Nekoć je bila najpoznatija pornoglumica na svijetu, zatim je prešla u 'mainstream', pa se polako odlučila odmaknuti od javnosti. Danas na svojim društvenim mrežama objavljuje razne recepte, fotke s putovanja, streama dok igra igrice... U porno-industriji bila je tri godine, nikad nije planirala da je to bude posao za cijeli život... "Došla je, uzdrmala industriju i otišla", pisali su američki mediji...
285723528
Komentari 17

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025