Hajduk je još živ i igra u Europi, ali neke stvari mora mijenjati...

Da se utakmica Pafosa i Hajduka igrala prije desetak godina, kada poraženi u kvalifikacijama za Europsku ligu nije nastavljao natjecanje u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, bio bi ovo još jedan epski poraz Hajduka i još jedno bolno ispadanje iz Europe. Ne sramotno poput nekih ranijih ispadanja od slabo poznatih ribara i radnika iz zemalja nogometnih liliputanaca, jer Pafos je prošle sezone ipak igrao Ligu prvaka, ali bilo bi to jedno od onih ispadanja koja su za navijače poput noža u srce.