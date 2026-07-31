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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
ODJECI PAFOSA PLUS+

Hajduk je još živ i igra u Europi, ali neke stvari mora mijenjati...

Piše Tomislav Gabelić,

PAFOS - HAJDUK 4-0 Definicija ludosti jest kada ništa ne mijenjaš, a očekuješ drukčiji ishod. Hajduk je otišao i korak dalje. Ne samo da nije ništa promijenio nego je dodatno oslabio momčad, a ipak se nadao plasmanu u ligašku fazu EL

Da se utakmica Pafosa i Hajduka igrala prije desetak godina, kada poraženi u kvalifikacijama za Europsku ligu nije nastavljao natjecanje u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, bio bi ovo još jedan epski poraz Hajduka i još jedno bolno ispadanje iz Europe. Ne sramotno poput nekih ranijih ispadanja od slabo poznatih ribara i radnika iz zemalja nogometnih liliputanaca, jer Pafos je prošle sezone ipak igrao Ligu prvaka, ali bilo bi to jedno od onih ispadanja koja su za navijače poput noža u srce.

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