FOTO Okultizam kroz stoljeća: Mračni rituali, tajne seanse, prizivanje mrtvih i nacizam...

Također je podržavao ekspedicije u potrazi za mističnim artefaktima, poput Svetog grala, vjerujući da bi mogli ojačati nacističku ideologiju. Tajno društvo Thule, koje je djelovalo prije uspona nacizma, imalo je određeni utjecaj na rane nacističke krugove, promičući ideje o germanskoj superiornosti i mitskom "arijskom" podrijetlu. Ipak, tvrdnje o izravnoj povezanosti Adolfa Hitlera s okultnim praksama ili Thule društvom često su pretjerane; Hitler je više cijenio praktičnu moć i ismijavao pretjerani misticizam. Fascinacija okultnim unutar nacizma stoga se uglavnom ograničavala na Himmlera i njegov krug, služeći kao dio šire ideološke i propagandne strategije, a ne kao temelj režima | Foto: Canva/ilustracija