FOTO Ona je plus-size model i obožava pozirati u bikiniju: Tko me kritizira, završi na sudu!

Thais Carla da Rocha dos Santos, poznata kao Thais Carla (33), rođena je u Rio de Janeiru u Brazilu. Od najranije dobi pokazivala je strast prema plesu, započevši s baletom i jazzom već sa četiri godine...
Thais je postala prepoznatljiva kao plesačica u popularnim brazilski televizijskim emisijama poput "Legendários", gdje je stekla nadimak "Gordinha Esquema". Također je bila članica plesne grupe pjevačice Anitte od 2017. do 2019. godine. Nakon toga, postala je poznata figura u VIP ložama tijekom brazilskog karnevala, osobito u Salvadoru. | Foto: Instagram
