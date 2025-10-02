BORI SE PROTIV UVREDA
FOTO Ona je plus-size model i obožava pozirati u bikiniju: Tko me kritizira, završi na sudu!
Thais Carla da Rocha dos Santos, poznata kao Thais Carla (33), rođena je u Rio de Janeiru u Brazilu. Od najranije dobi pokazivala je strast prema plesu, započevši s baletom i jazzom već sa četiri godine...
Thais je postala prepoznatljiva kao plesačica u popularnim brazilski televizijskim emisijama poput "Legendários", gdje je stekla nadimak "Gordinha Esquema". Također je bila članica plesne grupe pjevačice Anitte od 2017. do 2019. godine. Nakon toga, postala je poznata figura u VIP ložama tijekom brazilskog karnevala, osobito u Salvadoru.
S 14 godina, zajedno sa sestrom, osnovala je vlastitu plesnu školu, Academia Studio de Dança Simone Rocha. Njena karijera na društvenim mrežama započela je 2009. godine kada je sudjelovala u TV showu "Se Vira nos 30" i osvojila nagradu za najbolji hip-hop ples.
Osim plesne karijere, Thais je aktivistica koja se bori protiv gordofobije i društvenih normi koje nameću standarde ljepote. Na društvenim mrežama, gdje ima više od 3 milijuna pratitelja, redovito dijeli fotografije u bikiniju, promovirajući samopouzdanje i prihvaćanje vlastitog tijela.
Thais je također poduzetnica i dizajnerica. Pokrenula je vlastitu liniju plus-size bikinija, a vlasnica je i brenda Alitasex, koji nudi liniju donjeg rublja i kostima za osobe s punijim oblinama.
U siječnju 2024. godine, Thais je započela glazbenu karijeru izdavanjem svog prvog singla "Não Pode Opinar", koji je postao himna samopouzdanja i borbe protiv negativnih komentara na društvenim mrežama.
Thais je također poznata po svojoj borbi protiv gordofobije na društvenim mrežama. Pokrenula je nekoliko sudskih postupaka protiv pojedinaca koji su je napadali zbog njezinog izgleda, uključujući poznate osobe poput komičara Leo Linsa i televizijskog voditelja Danila Gentilija.
U travnju 2025. godine, Thais je podvrgnuta operaciji smanjenja želuca, što je izazvalo mješovite reakcije među njezinim pratiteljima. Iako je prethodno promovirala body positivity, objasnila je da je operacija bila njezina osobna odluka kako bi poboljšala svoje zdravlje i kvalitetu života za sebe i svoju obitelj.
"Ljepota nije u veličini odjeće koju nosimo, već u tome koliko volimo i prihvaćamo sebe. Moje tijelo je moj hram, i ponosna sam na njega. Svaka žena zaslužuje osjećati se voljeno i poštovano, bez obzira na broj na vagi ili veličinu odjeće. Moja misija je pokazati svijetu da samopouzdanje dolazi iznutra i da svaka žena može biti svoja najbolja verzija", izjavila je.
U braku je s fotografom Israelom Reisom od 2016. godine. Zajedno imaju dvije kćeri i često dijele sretne obiteljske trenutke na društvenim mrežama.
Njihov odnos ističe se međusobnom podrškom i zajedničkim projektima. Israel je bio ključan u Thaisinoj glazbenoj karijeri, jer je bio koautor i producent njezinog prvog singla "Não Pode Opinar", koji je objavljen u siječnju 2024. godine. Osim toga, Israel je bio prisutan u njezinom životu tijekom važnih trenutaka, uključujući njezinu nedavnu operaciju smanjenja želuca u travnju 2025. godine, kada je pružio podršku i ažurirao obožavatelje o njezinom stanju.
Thais i Israel često dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama, uključujući romantične večere, obiteljske proslave i putovanja. Njihova veza predstavlja primjer međusobnog poštovanja, ljubavi i zajedništva.
