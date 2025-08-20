INSTAGRAM SENZACIJA
FOTO Osobna trenerica čiji su fokus vježbe za savršenu guzu: Amandu prati 10 milijuna ljudi!
Amanda Elise Lee je kanadski fitnes model, certificirana osobna trenerica, instruktorica pilatesa i Instagram senzacija. U srednjoj školi bila je nesigurna u svoj izgled, pa je počela vježbati... Na Instagramu je prati više od deset milijuna ljudi, a posebno je poznata po vježbama za oblikovanje stražnjice. Njezinu 'pozadinu' razni su mediji znali proglašavati i (po)najboljom na Instagramu...